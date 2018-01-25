Конкурировать с «Новатэком» сможет только Катар
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Зампред правления «Новатэка» Денис Храмов сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что компания уменьшит стоимость строительства нового СПГ-завода, что повысит конкурентоспособность России на мировом энергетическом рынке. «Наши инженерные решения приведут к тому, – продолжал Храмов, – что помимо очень низких затрат на добычу и геологоразведку мы сможем достичь показателя затрат на сжижение [газа] менее $2 за миллион британских тепловых единиц (MBTU)».
Достигнуть этого показателя компания рассчитывает на следующем заводе сжиженного природного газа – «Арктик СПГ-2» на полуострове Гыдан. Проект стоимостью около $20 млрд предполагает строительство трех линий мощностью 18,3 млн т СПГ в год.
Для сравнения: стоимость завода «Ямал СПГ», первую очередь которого «Новатэк» запустил в эксплуатацию в конце прошлого года, составляет около $27 млрд, сообщал предправления компании Леонид Михельсон. Операционные затраты на сжижение газа на «Ямал СПГ», по оценке Vygon Consulting, составляют около $2,85 за MBTU. Добиться почти полуторакратного снижения капитальных затрат на строительство завода и, как следствие, расходов на сжижение «Новатэк» рассчитывает благодаря использованию новой технологии строительства. «Арктик СПГ-2» будет монтироваться на специальных железобетонных платформах, которые вместе с модулями сжижения будут строиться на Кольской верфи в Мурманске, объясняет Храмов.
Заявленная «Новатэком» в качестве целевой стоимость сжижения может сделать себестоимость российского СПГ одной из самых низких в мире даже с учетом транспортировки. На европейском рынке по этому показателю с «Новатэком» может сравниться разве что Катар.
Стоимость российского СПГ с учетом стоимости поставки в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион – одна из самых конкурентоспособных в мире, считает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. «В случае с проектом «Ямал СПГ» это объясняется низкой себестоимостью добычи и относительно небольшими затратами на сжижение, особенно в долларовом эквиваленте, – объясняет Белова. – Свою роль сыграла и помощь со стороны государства, в том числе льготы на НДПИ и отмена экспортной пошлины».
Стоимость производства на действующем и планируемом СПГ-заводах «Новатэка» низкая, но потребителю приходится платить за их отдаленное расположение. Стоимость транспортировки СПГ из российской Арктики в страны Азиатско-Тихоокеанского региона будет варьироваться от $1,84 до $2,49 за MBTU в зависимости от маршрута доставки. Несколько снизить ее (до $1,65 за MBTU) должен перевалочный терминал на Камчатке, строительство которого предполагается закончить в 2022 г.
Стоимость продукции «Ямал СПГ» даже с учетом доставки по Северному морскому пути будет ниже предложений австралийских или американских производителей СПГ, считает Белова. «Но СПГ, как правило, продается по долгосрочным контрактам и с привязкой к нефти, а не к себестоимости. Поэтому во многом конкуренцию выиграет тот газ, который будет быстрее всего продан», – говорит Белова. Весь СПГ, который сегодня производится в Катаре, равно как и на Ямале, уже законтрактован, напоминает она. «Но недавно Катар заявил, что снимает мораторий на добычу газа и, соответственно, готовит план увеличить производство СПГ на 25 млн т после 2025 г.», – предупреждает эксперт. В интересах «Новатэка» продать газ «Арктик СПГ-2» раньше, чем свой новый газ начнет продавать Катар, заключает Белова.
В любом случае падение цены на СПГ ниже $4 за MBTU представляется мало вероятным, считает аналитик энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Александр Собко. «При такой цене перестанут работать многие американские заводы по сжижению, ведь в их операционные расходы заложена цена газа на Henry Hub, а это около $3,5 за MBTU с учетом энергетических затрат на сжижение. Кроме того, около $1 за MBTU нужно потратить на транспортировку», – напоминает он. Прекращение работы американских заводов выведет часть предложения с рынка, тем самым не давая опуститься ценам, считает Собко.
Даже если «Новатэку» удастся построить «Арктик СПГ-2» так же успешно, как «Ямал СПГ» – без роста сметы, в срок и с активной поддержкой государства, – риски будут выше, чем у «Ямал СПГ», считает Белова. «С учетом складывающегося избытка СПГ на мировом рынке, который продлится как минимум до 2025 г., можно ожидать падения цен, – предупреждает Белова. – «Арктик СПГ-2» нужна страховка в виде долгосрочных контрактов, чтобы гарантировать если не цену, то хотя бы сбыт».