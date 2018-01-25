Конкурировать с «Новатэком» сможет только Катар

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«Новатэк» намерен не повторить успех «Ямал СПГ», а превзойти его при строительстве «Арктик СПГ-2» Евгений Разумный / Ведомости

Зампред правления «Новатэка» Денис Храмов сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что компания уменьшит стоимость строительства нового СПГ-завода, что повысит конкурентоспособность России на мировом энергетическом рынке. «Наши инженерные решения приведут к тому, – продолжал Храмов, – что помимо очень низких затрат на добычу и геологоразведку мы сможем достичь показателя затрат на сжижение [газа] менее $2 за миллион британских тепловых единиц (MBTU)».

Достигнуть этого показателя компания рассчитывает на следующем заводе сжиженного природного газа – «Арктик СПГ-2» на полуострове Гыдан. Проект стоимостью около $20 млрд предполагает строительство трех линий мощностью 18,3 млн т СПГ в год.

Для сравнения: стоимость завода «Ямал СПГ», первую очередь которого «Новатэк» запустил в эксплуатацию в конце прошлого года, составляет около $27 млрд, сообщал предправления компании Леонид Михельсон. Операционные затраты на сжижение газа на «Ямал СПГ», по оценке Vygon Consulting, составляют около $2,85 за MBTU. Добиться почти полуторакратного снижения капитальных затрат на строительство завода и, как следствие, расходов на сжижение «Новатэк» рассчитывает благодаря использованию новой технологии строительства. «Арктик СПГ-2» будет монтироваться на специальных железобетонных платформах, которые вместе с модулями сжижения будут строиться на Кольской верфи в Мурманске, объясняет Храмов.

Заявленная «Новатэком» в качестве целевой стоимость сжижения может сделать себестоимость российского СПГ одной из самых низких в мире даже с учетом транспортировки. На европейском рынке по этому показателю с «Новатэком» может сравниться разве что Катар.