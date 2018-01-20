Владелец танкера с российским газом для США объяснил смену курса

Разворот судна за сутки до прибытия в Бостон связан с погодными условиями, заверили в Engie

ПАО «Газпром»

Танкер Gaselys доставит российский сжиженный газ по месту назначения в США, но с некоторой задержкой, сообщает Bloomberg со ссылкой на владельца танкера французскую Engie. В компании объяснили разворот судна к берегам Европы плохой погодой.

«Конечный пункт назначения груза не изменился, – подчеркнул представитель Engie. – Это все еще [бостонский терминал] Everett, но дата доставки была скорректирована, в частности, из-за погодных условий».

Как пишет Bloomberg, танкер принял груз в расположенном неподалеку от Лондона терминале, куда ранее доставили первую партию с завода «Ямал СПГ» компании «Новатэк». За поставкой внимательно следят, поскольку и сам «Новатэк», и «Ямал СПГ» находятся под финансовыми санкциями США, отмечает Bloomberg. В пятницу агентство сообщило, что за сутки до прибытия в Бостон танкер развернулся посреди Атлантического океана, взяв курс на испанский перегрузочный хаб Альхесирас.

В «Новатэке» не смогли назвать причины смены курса. «Мы продали этот газ, он поменял собственника. Наш танкер был разгружен в Великобритании. Об остальном надо спрашивать нового собственника — компанию Engie», – говорил РБК представитель компании.

Партия добытого на заводе «Ямал СПГ» газа изначально была отправлена на танкере «Кристоф де Маржери» в британский терминал Isle of Grain, где ее перегрузили на судно Engie, корабль три недели плыл через Атлантику к Бостону, пишет Bloomberg.

США, которые стремятся к лидирующим позициям на газовом рынке, были вынуждены импортировать СПГ впервые за последние четыре года из-за аномального похолодания, создавшего сложности для добычу. Цены на СПГ взлетели в начале января, однако по мере улучшения погоды скорректировались вниз.