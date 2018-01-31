В России заработал охотничий сервис

С его помощью можно забронировать охоту в одном из хозяйств партнеров

Статья опубликована в № 4498 от 31.01.2018 под заголовком: Агрегатор для охотников

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Россия интересна иностранным охотникам благодаря дикой природе, уникальным животным и доступным ценам Cathal McNaughton / Reuters

О запуске на российском рынке сервиса Bookyourhunt «Ведомостям» рассказал его основатель Алексей Агафонов. Стартап появился в 2015 г. и работает как площадка, где любой желающий может найти охотничий тур без посредников и забронировать его напрямую в охотничьем хозяйстве, сотрудничающем с проектом. Сначала сервис предлагал только охоту в Европе; первоначальные инвестиции составили $1,5 млн. Сегодня Bookyourhunt предлагает более 3000 охотничьих туров в 45 странах; оборот компании за 2017 г. достиг $1,6 млн.

Российский рынок охоты отличается непрозрачностью, рассказывает Агафонов. Реальные данные о стоимости охоты напрямую от хозяйств получить сложно, поэтому охотники и рыболовы вынуждены обращаться к услугам традиционных посредников из-за отсутствия альтернатив, объясняет Агафонов решение выйти с Bookyourhunt в Россию. Это обошлось в 30 млн руб.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}