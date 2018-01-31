В России заработал охотничий сервис
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О запуске на российском рынке сервиса Bookyourhunt «Ведомостям» рассказал его основатель Алексей Агафонов. Стартап появился в 2015 г. и работает как площадка, где любой желающий может найти охотничий тур без посредников и забронировать его напрямую в охотничьем хозяйстве, сотрудничающем с проектом. Сначала сервис предлагал только охоту в Европе; первоначальные инвестиции составили $1,5 млн. Сегодня Bookyourhunt предлагает более 3000 охотничьих туров в 45 странах; оборот компании за 2017 г. достиг $1,6 млн.
Российский рынок охоты отличается непрозрачностью, рассказывает Агафонов. Реальные данные о стоимости охоты напрямую от хозяйств получить сложно, поэтому охотники и рыболовы вынуждены обращаться к услугам традиционных посредников из-за отсутствия альтернатив, объясняет Агафонов решение выйти с Bookyourhunt в Россию. Это обошлось в 30 млн руб.
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