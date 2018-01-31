Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4498 от 31.01.2018 под заголовком: Агрегатор для охотников

В России заработал охотничий сервис

С его помощью можно забронировать охоту в одном из хозяйств партнеров

О запуске на российском рынке сервиса Bookyourhunt «Ведомостям» рассказал его основатель Алексей Агафонов. Стартап появился в 2015 г. и работает как площадка, где любой желающий может найти охотничий тур без посредников и забронировать его напрямую в охотничьем хозяйстве, сотрудничающем с проектом. Сначала сервис предлагал только охоту в Европе; первоначальные инвестиции составили $1,5 млн. Сегодня Bookyourhunt предлагает более 3000 охотничьих туров в 45 странах; оборот компании за 2017 г. достиг $1,6 млн.

Российский рынок охоты отличается непрозрачностью, рассказывает Агафонов. Реальные данные о стоимости охоты напрямую от хозяйств получить сложно, поэтому охотники и рыболовы вынуждены обращаться к услугам традиционных посредников из-за отсутствия альтернатив, объясняет Агафонов решение выйти с Bookyourhunt в Россию. Это обошлось в 30 млн руб.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике