Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4507 от 13.02.2018 под заголовком: Минтранс велел делиться

Ответственность несостоятельной авиакомпании разделит аэропорт

Инициатива Минтранса означает для него большие потери, говорят эксперты

Минтранс опубликовал на regulation.gov.ru проект новой редакции приказа о разделении с аэропортами ответственности за пассажиров проблемных авиакомпаний. Если авиакомпания не может оказать услуги перевозки из-за своей несостоятельности, приостановления деятельности или аннулирования сертификата, говорится в проекте, аэропорты должны взять на себя «обязанности или их часть по договорам воздушной перевозки». Минтранс предлагает внести изменения в пункт 99 «Общих правил авиаперевозки пассажиров», этот пункт описывает, что авиакомпания компенсирует и какие услуги предоставляет, если рейс задерживается.

В списке доступ в комнату матери и ребенка, два бесплатных звонка и прохладительные напитки при задержке свыше двух часов; горячее питание, гостиница и трансфер до нее, если рейс задерживается на шесть и более часов. Сейчас все это оплачивает авиакомпания. Если она не может оплатить эти расходы (например, из-за несостоятельности), то, предлагает Минтранс, авиакомпания должна будет предоставить аэропорту подтверждающие документы и тот возьмет эти расходы на себя. Расходы могут быть компенсированы аэропорту, пишет Минтранс.

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