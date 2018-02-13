Ответственность несостоятельной авиакомпании разделит аэропорт
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Минтранс опубликовал на regulation.gov.ru проект новой редакции приказа о разделении с аэропортами ответственности за пассажиров проблемных авиакомпаний. Если авиакомпания не может оказать услуги перевозки из-за своей несостоятельности, приостановления деятельности или аннулирования сертификата, говорится в проекте, аэропорты должны взять на себя «обязанности или их часть по договорам воздушной перевозки». Минтранс предлагает внести изменения в пункт 99 «Общих правил авиаперевозки пассажиров», этот пункт описывает, что авиакомпания компенсирует и какие услуги предоставляет, если рейс задерживается.
В списке доступ в комнату матери и ребенка, два бесплатных звонка и прохладительные напитки при задержке свыше двух часов; горячее питание, гостиница и трансфер до нее, если рейс задерживается на шесть и более часов. Сейчас все это оплачивает авиакомпания. Если она не может оплатить эти расходы (например, из-за несостоятельности), то, предлагает Минтранс, авиакомпания должна будет предоставить аэропорту подтверждающие документы и тот возьмет эти расходы на себя. Расходы могут быть компенсированы аэропорту, пишет Минтранс.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}