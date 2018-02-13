США могут обогнать Россию по добыче нефти

Это может случиться к концу года, прогнозирует Международное энергетическое агентство

Рост добычи в США – основной фактор, который влияет на мировой рынок нефти в 2018 г. Brennan Linsley / AP

К концу этого года США могут стать крупнейшим производителем нефти в мире, обогнав не только Саудовскую Аравию, но и нынешнего лидера – Россию, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). Но конкретных цифр оно не приводит.

В январе добыча нефти в России составила 10,9 млн барр./в сутки, передавал «Интерфакс» данные ЦДУ ТЭК. Управление энергетической информации США пока опубликовало итоговые данные за ноябрь – 10 млн барр./сутки (предварительная оценка за декабрь – 10,1 млн барр., за январь – 10,2 млн барр.). Это исторический максимум – выше даже рекорда 1970 г. и выше показателя Саудовской Аравии.

Рост добычи в США – основной фактор, который будет влиять на мировой рынок нефти в 2018 г., пишет МЭА. Только за три осенних месяца добыча нефти в США выросла на колоссальную величину – 846 000 барр./сутки – и продолжает расти под влиянием возросших цен на нефть и снижающихся запасов нефти в стране, пишет агентство.

Оно также констатирует, что себестоимость добычи в США сильно снизилась под влиянием падения цен в 2014–2015 гг. Благодаря развитию технологий американские производители смогли снизить себестоимость добычи до $30–40 за 1 барр., говорил вице-президент Moody’s Денис Перевезенцев.

В итоге рост производства в США может полностью компенсировать рост глобального потребления нефти в 2018 г. МЭА прогнозирует, что последний показатель может вырасти на 1,4 млн барр./сутки до 99,2 млн барр./сутки.

Сейчас действует сделка ОПЕК+, по которой Россия обязалась не добывать нефти более 10,9 млн барр./сутки (сокращение на 300 000 барр./сутки). Остальные страны – участницы сделки должны сократить добычу на 1,5 млн барр./сутки. Это нужно для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке, не раз заявлял министр энергетики России Александр Новак.

По словам министра, к концу 2017 г. рынок более-менее стабилизировался. Признает это и МЭА: ОПЕК+ практически ликвидировала избыток нефти на рынке, говорится в отчете. При этом агентство пишет, что сохраняются риски увеличения добычи нефти на сланцевых месторождениях.

Впрочем, сам Новак в эти риски не верит. Он указывает, что в ближайшие 20 лет нужно будет увеличить добычу на 20 млн барр./сутки для компенсации выпадающей добычи и еще на 10 млн барр./сутки, чтобы соответствовать росту спроса на нефть. «Никакая сланцевая добыча этого не сможет», – сказал министр.