Новак не верит в высокие цены на нефть и сланцевую добычу

По словам Новака, в ближайшие 20 лет нужно будет увеличить добычу на 20 млн барр./сутки для компенсации выпадающей добычи и еще 10 млн барр./сутки, чтобы соответствовать росту спроса на нефть Екатерина Дербилова / Ведомости

Министр энергетики Александр Новак считает, что вряд ли цены на углеводороды вернутся к тем уровням, которые были в 2012–2013 гг. Об этом Новак заявил на сессии «Конкурентоспособность России на мировом энергетическом рынке» в Давосе в Русском доме.

Русский дом находится в 15–20 минутах ходьбы пешком от конгресс-центра. Зал, где проходила панельная сессия, оказался полным, свободных мест нет, кому-то приходится стоять. В зале довольно много иностранцев.

Новак рассказал, что основным вызовом в ближайшее время станет рост численности населения Земли на 1,5 млрд человек к 2040 г. Еще 2 млрд человек пока не имеют доступа к энергетической инфраструктуре. «Россия видит эти вызовы и готова на них ответить», – отметил Новак.

«Россия имеет хорошее географическое положение, можем поставлять энергоресурсы в различные страны. У нас цель – диверсификация и внедрение новых технологий», – отметил министр.

По словам Новака, в ближайшие 20 лет нужно будет увеличить добычу на 20 млн барр./сутки для компенсации выпадающей добычи и еще на 10 млн барр./сутки, чтобы соответствовать росту спроса на нефть. «Никакая сланцевая добыча этого не сможет», – сказал министр.

Новак призвал инвестировать в российскую энергетику, уже сейчас доля иностранных инвестиций составляет 31%, «то есть треть добычи российской нефти относится к иностранным инвесторам», отметил он.

«Несмотря на вызовы и санкции, наша экономика преодолела трудности. Мы готовы привлекать инвестиции во все секторы – от добычи углеводородов и геологоразведки до переработки. И мы призываем всех инвестировать в российскую экономику», – сказал Новак.

Но нестабильность налоговой системы может отпугнуть зарубежных инвесторов, предполагает совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. «Лукойл» надеется на то, что налог на шельфовые месторождения не будет меняться. «Партнеров для этого [шельфовых проектов] сложно найти, надо привлекать из-за рубежа», – считает Алекперов. А зарубежным инвесторам, в свою очередь, нужна стабильность.

«На фоне падения цен на нефть в отрасли снизились инвестиции в геологоразведку, развитие многих добычных проектов приостановлено. «Лукойл» пока придерживается своей инвестиционной программы, но параметры сделки ОПЕК+ вынуждают компанию сохранять имеющийся уровень добычи, вместо того чтобы наращивать ее благодаря новым проектам», – продолжил Алекперов.

По словам Новака, даже после выхода из сделки ОПЕК+ (ее участники согласились сократить добычу нефти на 1,8 млн барр./сутки) кооперация с ОПЕК продолжится.

«Если даже не надо совместных действий на рынке [нефти], мы видим необходимость продолжить общение между странами, которые скооперировались», – сказал министр. «Мы обмениваемся информацией, можем проводить исследования по нескольким направлениям. Речь идет о неформальном взаимодействии консультационного характера», – сказал Новак.

«Впервые мы отметили рост инвестиций в нефтегазовую отрасль (5%)», – констатировал Новак в минувшее воскресенье, рассказывая об эффекте от сделки ОПЕК+. Он предупредил, что текущая ситуация на рынке «еще не до конца говорит о достижении цели по ребалансировке рынка, поэтому мы будем продолжать совместную работу».

Ориентиром при заключении сделки ОПЕК+ был показатель $50/барр., напомнил Алекперов: «Мы преодолели $50, вышли на $60… $70 сейчас декларируется». Если жадность возьмет верх над разумом, в отрасли может повториться ситуация «нулевых», когда цена нефти подскочила до $140/барр., опасается президент «Лукойла». Цена нефти в течение ближайших трех-пяти лет будет продолжать рост, предполагает Алекперов. Но если она будет слишком высокой, активизируются инвестиции в альтернативную энергетику, говорит Алекперов: «И тогда мы снова увидим 30 [$/барр.]».

«Главным ориентиром [для ОПЕК+] должны быть свободные остатки на рынке», - убежден Алекперов. Они уже снизились с уровня 700 млн до 140 млн барр., а в апреле, вероятно, рынок сбалансируется, ожидает Алекперов. «На уровне министерств необходимо вырабатывать механизм постепенного выхода [из сделки]», - поделился своим мнением президент «Лукойла».

«Я надеюсь, что показатель остатков станет определяющим. Если соглашение ОПЕК+ будет продлеваться еще на год, нам [«Лукойлу»] придется пересматривать свою инвестиционную программу. Готовить новый потенциал и не вводить его в работу неразумно», – сказал Алекперов.

Изначально «к драматическому падению цен на нефть привело развитие сланцевой добычи в США с начала 2000-х гг.», вспоминает вице-президент Moody’s Денис Перевезенцев. «В сочетании с желанием ОПЕК сохранить значительную долю на мировом рынке это привело к превышению спроса над предложением, росту коммерческих запасов и падению цен», – говорит он. США и Канада начали увеличивать добычу на сланцевых месторождениях. Из-за роста цен нефти некоторые производители сланцевой нефти США смогли даже получить положительный свободный денежный поток за девять месяцев 2017 г., пишет в обзоре Московский нефтегазовый центр компании EY.

Добыча сланцевой нефти в США в течение ближайших 5–8 лет может увеличиться с 5 млн до 9,5 млн барр./сутки, прогнозируют эксперты.

Международное энергетическое агентство считает, что добыча в США будет еще больше – 10,4 млн барр./сутки – и рост добычи в стране компенсирует старания участников соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК о балансировке рынка.

Одновременно растет и спрос на нефть в мире. Согласно свежему прогнозу ОПЕК, он составит 98,51 млн барр./сутки, тогда как в прошлом году спрос был 96,99 млн барр./сутки.

ОПЕК прогнозирует, что добыча нефти не входящими в картель странами вырастет почти на 1,2 млн барр./сутки и достигнет 58,8 млн барр./сутки в 2018 г. Это на 160 000 барр. больше, чем ОПЕК предполагала в прежнем прогнозе. В основном картель повысил прогноз из-за более высоких ожиданий роста добычи в США и Канаде.