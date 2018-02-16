«Делимобиль» освободит часть Сочи от машин

Сервис в Сочи заработает в 2018 г. Евгений Егоров / Ведомости

«Renault Россия», сервис аренды автомобилей «Делимобиль» и администрация Краснодарского края подписывают в пятницу соглашение: они организуют каршеринг электромобилей в Сочи. Об этом «Ведомостям» рассказали представители «Делимобиля», «Renault Россия» и компании КРЭТ, которая организует зарядные станции для проекта.

Соглашение, по словам представителей «Делимобиля» и «Renault Россия», будет подписано 16 февраля в 11 часов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Сервис заработает в 2018 г., передал через представителя заместитель гендиректора КРЭТ Максим Моторин. Технически выделение земель и подключение к электросетям – непростой процесс, сетует он: «Но мы надеемся, что сможем запустить проект к чемпионату мира по футболу». По словам представителя «Делимобиля», после запуска сервиса в Сочи он может заработать и в других туристических местах края.

Преференции для электромобилей

Это инфраструктурный проект, подчеркивает представитель «Делимобиля». Будут установлены зарядные станции, а на территории Краснодарского края появятся зеленые зоны: туда будет запрещен въезд автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, такие зоны будут открыты только для движения электромобилей.

По словам одного из участников проекта, конкретное расположение таких зон сейчас обсуждается – в частности, они могут появиться в Красной Поляне. Пока точные места не определены, говорят представители «Делимобиля» и Renault. Предложение электрокаров сервиса «Делимобиль» оценят как жители Сочи, так и гости города, надеется гендиректор «Делимобиля» Леонид Сысоев.

Оператором электрокаршеринга и будет «Делимобиль». Renault поставит до 50 автомобилей Renault Twizy. Представитель «Renault Россия» Оксана Токарева не сообщила, сколько будут сервису стоить электромобили. Розничная цена Renault Twizy сейчас составляет около 1 млн руб. По словам человека, близкого к одному из участников проекта, стоимость одной зарядной станции будет не менее 300 000 руб.

Рынок в зачатке

До сих пор в России всего один оператор каршеринга предлагал электромобили: компания YouDrive в конце осени 2017 г. начала сдавать в аренду электромобили BMW. Тогда на покупку семи BMW i3 сервис потратил 25 млн руб. До конца 2018 г. YouDrive рассчитывал нарастить парк электромобилей до 100 штук.

Осенью 2017 г. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и итальянская Enel сообщили, что намерены создать в Москве каршеринг электромобилей.

Сейчас у YouDrive в парке восемь BMW i3, в день на них совершается в среднем шесть поездок, говорит управляющий партнер компании Борис Голиков. В планах, по его словам, увеличить парк за счет более дешевых марок, каких именно – Голиков не сказал. Чтобы развивать электрокаршеринг в регионах, необходима инфраструктура, зарядные станции, продолжает он: «Но если будет построена инфраструктура, например в Сочи, мы можем выйти и на этот рынок».

Почему Сочи

Краснодарский край станет хорошей пилотной площадкой для отработки бизнес-модели «электрокаршеринг – сети», считает Максим Моторин из КРЭТ. Если КРЭТ и «Делимобиль» создадут и обкатают правила игры, все остальные будут вынуждены выступать в роли догоняющего, рассуждает он.

Краснодарский край был выбран для электрокаршеринга из-за климатического фактора, развития туризма после Олимпиады в Сочи в 2014 г. и заинтересованности местных властей в экологических решениях, объяснил представитель «Делимобиля». Проект окажет благоприятное воздействие на экологическую ситуацию и поспособствует развитию туристической индустрии края, а также станет примером для других регионов, считает генеральный директор «Renault Россия» Андрей Панков.

Для проекта с «Делимобилем» КРЭТ установит не менее 10 зарядных станций, говорит Моторин: «Но может, и больше, надо определить технологические потребностей каршеринга». Зарядные станции могут появиться как в общественных местах (у торговых центров, на парковках), так и на заправочных комплексах.