Прохоров продал последние акции UC Rusal

Вексельберг и Блаватник увеличили долю в компании до блокирующей. Это обостряет их конфликт с Дерипаской

У Михаила Прохорова больше не осталось бумаг UC Rusal Sergey Ponomarev / AP

Структура Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника выкупила 6% UC Rusal у группы «Онэксим» Михаила Прохорова. Об этом говорится в сообщении Zonoville Investment, консорциума «Реновы» Вексельбрега и Access Industries Блаватника.

Сумма сделки не раскрывается. На Гонконгской бирже 6% акций UC Rusal в пятницу стоили $660 млн (в понедельник биржа закрыта – в Китае празднуется Новый год). Вексельберг и Блаватник, которые через Sual Partners владели 15,8% UC Rusal, начали увеличивать свою долю в алюминиевом холдинге в августе прошлого года. Тогда Zonoville купила 7% UC Rusal за $504 млн. Позже Вексельберг, Блаватник и Прохоров продали небольшие пакеты компании, когда на фоне роста цен на алюминий выросла капитализация UC Rusal.

После новой сделки совокупная доля структур Вексельберга и Блаватника в UC Rusal выросла до 26,5%.

Представитель «Онэксима» от комментариев отказался. Связаться с представителем Sual Partners не удалось.

Прохоров с UC Rusal и без

Больше у Прохорова не осталось бумаг UC Rusal. Бизнесмен стал акционером UC Rusal 10 лет назад, получив 14% алюминиевого холдинга как часть оплаты за блокпакет «Норникеля». В кризис 2008–2009 гг. в процессе реструктуризации долга доля «Онэксима» в UC Rusal выросла до 17,02%. Продавать акции – сначала в рынок, а потом еще одному партнеру по UC Rusal – «Онэксим» начал в 2016 г. после громкого скандала вокруг принадлежавшего ему тогда медиахолдинга РБК. С тех пор Прохоров продал долю в «Уралкалии», девелоперскую компанию ОПИН, медиахолдинг РБК, медиапроект «Сноб». У бизнесмена остались финансовые активы: МФК, «Ренессанс капитал», «Ренессанс кредит», страховая компания «Согласие», а также энергокомпания «Квадра». Гендиректор компании Дмитрий Разумов тогда заявлял, что компания «была, есть и будет важным игроком на российском рынке», что она намерена сохранить стратегический интерес «в первую очередь» в финансовом секторе, где она намерена «уделять особое внимание развитию банковских институтов». Продается и часть американских активов бизнесмена.

В сентябре 2017 г. американская New York Post сообщала, что Прохоров планирует в два этапа продать баскетбольный клуб Brooklyn Nets. Американская ESPN в октябре сообщала, что 49% акций клуба российский бизнесмен планирует продать одному из основателей Alibaba Group – Джо Цаю. Сумма сделки может составить $1,13 млрд, она еще не закрыта. Одно из условий сделки – Цай в 2022 г. имеет опцион на выкуп контрольного пакета. За 100% акций клуба Прохоров рассчитывает получить около $2 млрд, сообщала New York Post.

Что дальше?

Отношения Вексельбрега, который с момента создания UC Rusal до марта 2012 г. возглавлял совет директоров компании, и Олега Дерипаски, основного владельца, нельзя называть радужными. Вексельберг не раз упрекал Дерипаску в том, что тот управляет UC Rusal как частной компанией.

Покупка доли «Онэксима» снимает «навес» акций, так как существовал риск того, что этот пакет будет продан в рынок с дисконтом, говорит аналитик «Атона» Андрей Лобазов. Увеличение пакета в UC Rusal может означать как оптимистичный взгляд на будущее компании и рынка алюминия, так и желание добиться лучших условий при возможной конвертации в акции En+, которая уже достаточно давно обсуждается в прессе, считает эксперт.

Теперь Дерипаска хочет полностью консолидировать UC Rusal на компании En+, которой сейчас принадлежит 48,13% акций металлургической компании. Первый шаг сделан. Щвейцарский трейдер Glencore меняет свои 8,75% UC Rusal на акции En+. Новые акции En+ будут конвертироваться по цене размещения, а бумаги UC Rusal оценят по средневзвешенным за 60 дней котировкам на Гонконгской бирже. Инвесторы оценили En+ в $8 млрд. Сейчас у Вексельберга и Блаватника блокирующий пакет в UC Rusal, что даст им возможность в случае чего существенно влиять на принятие ключевых решений, говорит собеседник в крупном институциональном инвесторе. В случае если Glencore и Sual конвертируются в акции En+, на долю Вексельберга и его партнера придется 21,85% в энергометаллургической компании, подсчитал он. При этом пакет AnAn Group (структура китайской China Energy CEFC) размоется до 3,6%, у Glencore останется доля в 6,8%, а доля самого Дерипаски в En+ снизится до 41%.

Что будет с соглашением акционеров UC Rusal (En+, Sual Partners, «Онэксима» и Glencore) после выхода «Онэксима», неясно. По условиям соглашения, которые раскрывала UC Rusal, соглашение прекращает действие, если доля «Онэксима» снижается до менее 5%. Для «Реновы» и Access Industrie, которые с партнерами контролируют 26,5% UC Rusal, действуют все те же положения акционерного соглашения, что и раньше, говорит источник, близкий к одному из акционеров UC Rusal. Соглашение акционеров UC Rusal дает партнерам право вето по ключевым вопросам - реорганизации компании, крупным сделкам и пр.