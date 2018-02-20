Великобритания создаст сеть станций быстрой зарядки электромобилей
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Если разделить затраты на создание сети зарядных станций на всех водителей, получится по 60 пенсов на человека в год
National Grid, британская сеть высоковольтных линий электропередачи (принадлежит одноименной компании), собирается установить на автотрассах станции сверхбыстрой зарядки электромобилей. Это должно способствовать развитию рынка электромобилей, поскольку поможет развеять страхи водителей, что их транспортное средство разрядится на полпути.
Сотрудники National Grid составили подробную карту автотрасс и линий электропередачи и выделили 50 ключевых мест, рассказал Грэм Купер, директор проекта по внедрению и использованию электромобилей. Если установить в них станции зарядки, которые будут подключены непосредственно к линии электропередачи, то 90% водителей смогут добраться из любой точки Великобритании в любую другую, находясь не далее чем в 50 милях (80 км) от одной из станций.
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