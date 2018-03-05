Евросоюз не сможет ограничить «Газпром» в управлении «Северным потоком – 2»

«Северный поток – 2» останется за «Газпромом» Евгений Разумный / Ведомости

Юридическая служба Совета ЕС 1 марта передала Еврокомиссии свое заключение к проекту поправок в Газовую директиву (2009/73/EC). «Евросоюз не обладает юрисдикцией для распространения требований энергетического законодательства <…> на трубопроводы, пересекающие исключительную экономическую зону государств - членов» союза, говорится в документе. «Ведомости» ознакомились с заключением, его подлинность подтвердил европейский чиновник.

Это же касается требований о разделении функций поставщика и транзитера, гарантии доступа к трубе третьих сторон, сказано в заключении. Применение Газовой директивы «будет прямо противоречить статьям 56 и 58 Конвенции ООН о морском праве», считают юристы Совета ЕС.

Кроме того, дальнейшее обсуждение поправок в Газовую директиву не может продолжаться без детального изучения возможных рисков, отмечает юридическая служба Совета: «[Утверждение поправок] будет иметь значительные последствия, которые четко не указаны в тексте проекта Директивы и не упомянуты в пояснительном меморандуме».

Подготовленное юридическое заключение касается только противоречий между законопроектом и практикой применения международного права, отмечается в документе. Но это лишь часть проводимого исследования, подчеркивают юристы. Отдельно юридическая служба ЕС планирует изучить в том числе вопрос, ущемляет ли предложенный Еврокомиссией законопроект суверенные права государств - членов ЕС.

Проект поправок в Газовую директиву – один из основополагающих документов энергетического законодательства Европы – Еврокомиссия представила 8 ноября 2017 г. Он предусматривает возможность распространения норм европейского энергетического законодательства на входящие из третьих стран в Европу газопроводы. В частности, утверждение поправок может дать право требовать разделения функций поставщика и транзитера или допуска к трубе третьих сторон. В первую очередь поправки могут повлиять на проект строительства газопровода «Северный поток – 2» мощностью 55 млрд куб. м в год, который предполагается проложить по дну Балтийского моря из России в Германию.

Для вступления в законную силу проект поправок должен быть утвержден Европарламентом и Советом ЕС. Цель Еврокомиссии – принять их до конца 2018 г., говорил в сентябре председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. В ходе общественного обсуждения, которое длилось вплоть до 31 января, законопроект вызвал смешанную реакцию. Из 34 опубликованных Еврокомиссией отзывов только в 12 нет возражений против ускоренного утверждения проекта поправок. В первую очередь готовность поддержать законопроект выразили представители польских компаний (11 из 12 положительных отзывов). Остальные отзывы так или иначе говорят о необходимости всестороннего изучения возможных последствий утверждения поправок как обязательном условии их дальнейшего обсуждения.

«Ведомости» ожидают комментария «Газпрома».