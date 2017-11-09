Еврокомиссия хочет ограничить «Газпром» в управлении экспортными газопроводами

Под ударом могут оказаться не только строящиеся трубы в Германию и Турцию, но и уже действующий «Северный поток»

Теоретически поправки Еврокомиссии могут быть распространены даже на уже действующий с 2011 г. газопровод «Северный поток» Nord Stream

Еврокомиссия подготовила поправки в законодательство. Они позволяют регулировать все газопроводы, по которым газ поступает в Европу, в том числе и морские. Документ должен гарантировать, что «основные принципы энергетического законодательства ЕС (доступ третьих сторон, тарифное регулирование, разделение собственности и прозрачность) будут применяться ко всем газопроводам в третьи страны и из них до границы юрисдикции ЕС», сообщила Еврокомиссия. Эти поправки еще должны быть утверждены Европарламентом и Советом ЕС. Но цель Еврокомиссии – принять их до конца 2018 г., говорил в сентябре председатель ЕК Жан-Клод Юнкер.

Если поправки будут приняты, это автоматически ограничит «Газпром» в возможности управления новыми экспортными газопроводами в Европу. Действующее европейское энергетическое законодательство, известное как Третий энергопакет, было принято в 2009 г. Его ключевые требования в отношении газотранспортной инфраструктуры на территории Европы включают разделение функций поставщика и транзитера газа, а также обеспечение доступа к трубе третьих сторон. Но «Газпром», протянувший по дну Балтики в Германию газопровод «Северный поток» и строящий вдоль него «Северный поток – 2», а по дну Черного моря – «Турецкий поток» в Турцию (одна из двух ниток предусматривает транзит газа в Европу), до сих пор успешно избегал попадания под нормы европейского законодательства. Ведь большая часть труб проходит в нейтральных водах.

Крупнейший поставщик «Газпром» – крупнейший поставщик газа в Европу. Он контролирует треть рынка. В этом году поставки газа в Европу вырастут на 3,2–6% до 185–190 млрд куб. м.

Предложенные поправки не направлены против строительства «Северного потока – 2», они будут распространяться на все морские газопроводы, говорится в сообщении Еврокомиссии. Впрочем, в нем упомянуто, что для уже существующих трансграничных трубопроводов могут быть сделаны некоторые исключения, если они «не наносят ущерба конкуренции или безопасности поставок». Могут быть сделаны исключения и для строящихся газопроводов. Например, из-под действия поправок будет выведен проект Трансадриатического трубопровода, сообщает Еврокомиссия. Эта труба протянется от турецкой границы через Грецию, Албанию и через Адриатическое море дойдет до севера Италии. Решать, делать ли исключение для «Северного потока», будет Германия, сообщает Еврокомиссия.

Многие страны ЕС, особенно Восточной Европы, настроены против строительства «Северного потока – 2», говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Помешать физическому строительству трубы Еврокомиссия не может, но распространить на нее действие уточненного Третьего энергопакета – вполне, считает партнер адвокатского бюро «Лобода, Филимонов и партнеры» Андрей Лобода.

Весь смысл Третьего энергопакета состоит в ограничении монополии на энергетическом рынке Европы, напоминает юрист BGP Litigation Денис Дурашкин. «Естественно, предложенные поправки сформулированы таким образом, чтобы их можно было распространить на любой морской трубопровод, будь то «Северный поток – 2» или вторая нитка «Турецкого потока», – говорит Дурашкин. Но решение в конечном итоге будут принимать Совет ЕС и Европарламент. В Совете ЕС у проектов «Газпрома» внушительное лобби в лице, например, Германии. «Вместе с другими своими союзниками, я бы предположил, она сможет заблокировать утверждение предложенных Еврокомиссией изменений», – сказал Дурашкин.

Инициатива Еврокомиссии специально возникла, чтобы затормозить именно «Северный поток – 2», считает замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач. «Турецкий поток» приходит в Турцию, которая не входит в Евросоюз и не подчиняется европейским законам, так что это не должно навредить проекту, уверен Гривач.

Оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил, что знаком с поправками. Они предусматривают «далекоидущие изменения» в законодательстве и «заслуживают тщательной консультации с заинтересованными сторонами», считает представитель Nord Stream 2 AG. Представитель «Газпрома» от комментариев отказался.