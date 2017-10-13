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Европа переписывает закон под «Северный поток – 2»

Еврокомиссия готовит поправки, позволяющие применить Третий энергопакет к новой трубе «Газпрома»

В Европе ищут новый способ применить Третий энергопакет к «Северному потоку - 2». Еврокомиссия готовит проект поправок в энергетическое законодательство ЕС, который может ограничить «Газпром» в управлении новым газопроводом, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Среди изменений, которые ЕК планирует провести через европарламент, - расширенное определение интерконнектора, сообщили агентству. Оно будет включать новые трубопроводы, по которым Европа импортирует газ из «третьих стран».

Утверждение подобной поправки может автоматически распространить на «Северный поток - 2» действие Третьего энергопакета. В этом случае «Газпром» должен будет обеспечить доступ к трубопроводу «третьих сторон» и выполнить требование о разделении поставщика и транзитера газа. Законопроект может быть представлен на обсуждение уже в ноябре, со ссылкой на слова руководителя департамента внутреннего энергорынка ЕК Клауса-Дитера Борхардта сообщил «Интерфакс».

Цель подготовки нового законопроекта - создание «неоспоримой правовой базы», которая может быть применена к «Северному потоку - 2», сказал Борхардт. «Нашим приоритетом является создание хорошо диверсифицированного и конкурентного газового рынка. И нам также ясно, что проект «Северный поток - 2» подрывает этот приоритет. Мы не согласны с «Газпромом» или некоторыми другими государствами - участниками [ЕС], что эти 55 млрд куб. м являются дополнительными объемами. Для нас это перенаправление [маршрутов транзита]. Для комиссии крайне важно, чтобы этот трубопровод работал в рамках четкого правового регулирования», - передает слова Борхардта «Интерфакс».

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