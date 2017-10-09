Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Для строительства второй очереди газопровода из России в Европу по дну Балтийского моря все давно готово – дело за политическими решениями Nord Stream 2 AG

«Газпром» продолжает успешно отбиваться от попыток европейских стран помешать строительству «Северного потока – 2». В частности, у компании уже готов резервный маршрут для трубопровода – на случай, если Дания заблокирует его прокладку в своих территориальных водах, сообщил в пятницу технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков. «Тогда будет альтернатива, она уже проработана – маршрут увеличится не сильно. Он не сложнее», – сообщил Сердюков.

Законопроект, позволяющий министерству иностранных дел Дании принять решение против строительства «Северного потока – 2», исходя из соображений национальной безопасности, был передан на обсуждение в парламент страны на прошлой неделе, сообщала датская Politiken.