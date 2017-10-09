Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: «Северный поток – 2» пойдет другим путем
Рассматриваемый Данией законопроект может помешать прокладке «Северного потока – 2»
«Газпром» уже подготовил альтернативный маршрут трубопровода
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Для строительства второй очереди газопровода из России в Европу по дну Балтийского моря все давно готово – дело за политическими решениями
Nord Stream 2 AG
«Газпром» продолжает успешно отбиваться от попыток европейских стран помешать строительству «Северного потока – 2». В частности, у компании уже готов резервный маршрут для трубопровода – на случай, если Дания заблокирует его прокладку в своих территориальных водах, сообщил в пятницу технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков. «Тогда будет альтернатива, она уже проработана – маршрут увеличится не сильно. Он не сложнее», – сообщил Сердюков.
Законопроект, позволяющий министерству иностранных дел Дании принять решение против строительства «Северного потока – 2», исходя из соображений национальной безопасности, был передан на обсуждение в парламент страны на прошлой неделе, сообщала датская Politiken.
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