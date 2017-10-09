Бизнес
Платный
Артур Топорков
ТЭК
Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: «Северный поток – 2» пойдет другим путем

Рассматриваемый Данией законопроект может помешать прокладке «Северного потока – 2»

«Газпром» уже подготовил альтернативный маршрут трубопровода

«Газпром» продолжает успешно отбиваться от попыток европейских стран помешать строительству «Северного потока – 2». В частности, у компании уже готов резервный маршрут для трубопровода – на случай, если Дания заблокирует его прокладку в своих территориальных водах, сообщил в пятницу технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков. «Тогда будет альтернатива, она уже проработана – маршрут увеличится не сильно. Он не сложнее», – сообщил Сердюков.

Законопроект, позволяющий министерству иностранных дел Дании принять решение против строительства «Северного потока – 2», исходя из соображений национальной безопасности, был передан на обсуждение в парламент страны на прошлой неделе, сообщала датская Politiken.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике