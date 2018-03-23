США начали расследование в отношении Kalashnikov USA

Руководство Kalashnikov USA утверждало, что компания не нарушает санкции против России, так как создает оружие собственного дизайна и не импортирует детали из России Kalashnikov USA

Власти США возбудили уголовное дело в отношении RWC Group LLC. Принадлежащий компании завод Kalashnikov USA производит автоматы Калашникова АК-47 во Флориде. Расследование может быть связано с нарушением экономических санкций, введенных минфином США в отношении России, пишет Bloomberg.

Как пишет агентство, в 2015 г. Kalashnikov USA подала запрос о предоставлении налоговых льгот как на местном уровне, так и на уровне штата. И сейчас прокуратура Майами интересуется документами, связанными с этим запросом. Прокуроры также расследуют коммерческую деятельность RWC.

По информации собеседников Bloomberg, руководство завода «имеет связи с главными союзниками российского президента Владимира Путина». Представители офиса прокурора не стали комментировать информацию о расследовании. Представители компании также воздержались от комментариев.

В 2012 г. RWC Group стала единственным американским дистрибутором российского концерна «Калашников». В тот год российский производитель собирался продать 200 000 единиц оружия в США. В 2014 г. минфин США ввел санкции против концерна «Калашников» и других российских производителей оружия из-за ситуации на Украине. RWC Group была вынуждена разорвать контракт, однако сохранила за собой право использовать российский бренд. Как утверждает Bloomberg, после введения санкций RWC Group могла сохранить связи с «Калашниковым».

Bloomberg Businessweek 8 марта писал, что RWC Group LLC нашла способ обойти санкции. Как утверждает издание, есть доказательства того, что RWC Group LLC поддерживает некоторые связи с российским концерном. Заявку на налоговые льготы в размере $162 000, которой сейчас интересуются прокуроры, компания подала в апреле 2015 г. Как утверждает издание, RWC Group LLC планировала собирать оружие на заводе Kalashnikov USA из импортируемых из России деталей. Заявку одобрили в октябре 2015 г., но RWC так и не получила льготы. Одним из условий их представления было создание десятков рабочих мест. Компания его не выполнила.

Руководство Kalashnikov USA утверждало, что компания не нарушает санкции в отношении России, так как создает оружие собственного дизайна и не импортирует детали из России. В российском концерне «Калашников» заявили, что ни менеджеры, ни акционеры предприятия «не состоят в деловых отношениях с Kalashnikov USA». Один из топ-менеджеров RWC Group LLC и Kalashnikov USA, имя которого не названо, сказал агентству, что компания «не делает ничего плохого».

Связующим звеном между «Калашниковым» и RWC Group Bloomberg называет гендиректора российского концерна Алексея Криворучко. По мнению агентства, это один из «ближайших союзников Путина». Как пишет Bloomberg, Криворучко поддерживает давние деловые и дружеские отношения со старшим вице-президентом Kalashnikov USA Майклом Тиратуряном, который также занимает пост управляющего в RWC Group. По информации Bloomberg, Тиратурян занимает руководящую должность во Florida Solomon Asset Management LLC, которой принадлежит 65% RWC Group LLC.

Kalashnikov USA производит полуавтоматические ружья на основе АК-47. Стоимость такого оружия в США составляет $999.

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