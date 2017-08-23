Наукоемкие технологии

Новинки «Калашникова»

Концерн показал корабли, дроны и мотоциклы на форуме «Армия-2017»
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