Новинки «Калашникова»
Концерн показал корабли, дроны и мотоциклы на форуме «Армия-2017»
Презентация мотоциклов ИЖ, разработанных концерном «Калашников», на военно-техническом форуме «Армия-2017»
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Пистолет МР-446С «Викинг-М»
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Беспилотный летательный аппарат, разработанный концерном «Калашников»
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Переносная дистанционно управляемая оружейная платформа на первом плане и дистанционно управляемый корабельный модуль с пушкой калибром 30 мм на втором плане
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Система дистанционного управления огнем
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Электромотоцикл, разработанный концерном «Калашников» для подразделений ДПС и ППС полиции
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Радиоэлектронное нелетальное оружие REX 1 для противодействия дронам компании Zala Aero Group
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Автомат Калашникова АК-12К
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Концерн «Калашников» разрабатывает также одежду и экипировку
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Дроны ижевской компании Zala Aero Group
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Ручной пулемет Калашникова РПК-16
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Скоростная штурмовая лодка БК-10, разработанная на Рыбинской верфи концерна «Калашников»
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Высокоточная снайперская винтовка ВСВ-338
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Карабин охотничий Baikal
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Тяжелый мотоцикл ИЖ с двигателем внутреннего сгорания
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Актер, шоумен Михаил Галустян на презентации «Калашникова»
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