Сейшельский кредитор требует с «Нордавиа» в 10 раз больше, чем стоят ее активы

Нордавиа

Сейшельская компания World Best Trade подала второй иск к авиакомпании «Нордавиа», его сумма составила 528,8 млн руб., рассмотрение начнет Арбитражный суд Москвы 18 апреля, говорится на сайте суда. Первый иск – на 639 млн руб. – подан еще в мае прошлого года. 20 марта суд отказал в нем, но World Best Trade это решение обжалует, заявила юрист сейшельской компании Екатерина Духина.

У «Нордавиа» перед World Best Trade помимо рублевого долга есть еще и долларовый – $182 млн (это 10,4 млрд руб. по курсу ЦБ), его офшорная компания еще не пыталась взыскать. Юрист «Нордавиа»» Алина Тарасова заявила в суде, что в общей сложности права требования истца превышают активы авиакомпании в сто раз. Такой долг «Нордавиа», уверена Тарасова, никогда не смогла бы погасить в принципе.

Уже предъявленные два иска, таким образом, превышают активы «Нордавиа» в десять раз.

Откуда взялся стократный долг

Раньше «Нордавиа» принадлежала большим корпорациям - была «дочкой» «Аэрофлота», в 2011 г. у национального перевозчика ее купил «Норильский никель». Размер сделки составил $235 млн, причем за саму авиакомпанию было заплачено всего $7 млн, остальные $228 млн составил ее долг. Через пять лет металлургический гигант разочаровался в авиакомпании и весной 2016 г. продал ее всего за $15 млн Сергею Кузнецову.

Пока «Норильский никель» владел «Нордавиа», он финансировал ее работу, давал ей займы, пролонгировал их, устанавливал незначительную процентную ставку, так что и $182 млн, и 1,17 млрд руб. – это внутренние корпоративные долги авиакомпании перед «Норникелем», рассказала на суде Тарасова. Вместе с авиакомпанией «Норникель» продал и ее долги, они не должны были выйти за периметр группы [Сергея Кузнецова], но права требования к «Нордавиа» купила сейшельская World Best Trade – и всего за $850 000, т. е. в 230 раз дешевле номинала, констатировала она.

«Понятийное соглашение» и дело о мошенничестве

«Нордавиа» уже заявляла, что права требования World Best Trade получила незаконно. World Best Trade контролируется предпринимателем Дмитрием Чертком (он сын замруководителя Ространснадзора Владимира Чертка. – «Ведомости), между Чертком и Кузнецовым, когда последний покупал «Нордавиа», было заключено понятийное соглашение о взаимопонимании, рассказала Тарасова на суде. Кузнецов обязался передать Чертку ООО «Поликлиника «Авиаторов» и компанию, занимавшуюся техобслуживанием самолетов – «Норд текник» (она принадлежали «Нордавиа»), после чего Черток должен был передать Кузнецову долги авиакомпании, продолжала Тарасова, но Кузнецов исполнил свою часть соглашения, а Черток – нет. Соглашение Тарасова представила суду, но предупредила, что договор между Кузнецовым и Чертком, к сожалению, так и не был заключен.

Адвокат World Best Trade Екатерина Духина заверила, что офшор не связан с Чертком, а понятийное соглашение, по ее мнению, не обладает признаками доказательства. «В нем даже стороны не идентифицируются, только подписи стоять. Позиция, что мы договорились, но оформить документально забыли, обычно судами не принимается», – сказала она. Суд с согласился с Духиной и не стал приобщать соглашение к делу.

Черток рассказывал «Ведомостям», что у Кузнецова не было денег на покупку «Нордавиа» и он попросил помощи в поиске финансирования. «Я нашел World Best Trade, – вспоминал Черток, – это инвестиционная компания, с директором которой я знаком». World Best Trade действительно давала Кузнецову заем на покупку «Нордавиа», этот заем он погасил, следует из материалов уголовного дела, с которым ознакомились «Ведомости».

Дело было возбуждено по заявлению «Нордавиа» летом 2017 г. следственным управлением Следственного комитета России по Архангельской области (где зарегистрирована «Нордавиа») – в отношение Чертка по ст. 159 (мошенничество). Контролируемая им компания получила от «Нордавиа» компанию «Норд текник» и «Поликлинику «Авиаторов» общей стоимостью 48 млн руб. безвозмездно, мошенническим путем, говорится в материалах дела.

Если без долгов, то хорошая покупка

«Нордавиа» – 17-я по количеству пассажиров авиакомпания России, в 2017 г. перевезла 1,1 млн человек. Занимается регулярными пассажирскими перевозками с акцентом на полеты между Северо-Западным регионом и Москвой. В парке у нее девять самолетов Boeing 737-500. Когда в 2016 г. Кузнецов покупал ее «Норникеля», эксперты скептически отзывались о перспективах авиакомпании: убыточная много лет подряд, да еще с невероятного размера долгом. Корпоративный долг должен был достаться покупателю, других долгов у «Нордавиа» нет, то есть Кузнецов должен был получить «чистую» компанию, говорит человек, близкий к руководству «Нордавиа». Кузнецов сумел договориться об очень хороших условиях, констатирует он.

Благодаря оптимизации расходов, переоборудованию салонов (исчез бизнес-класс, выросла вместимость) «Нордавиа» уже в 2016 г. сумела получить первую за много лет чистую прибыль – 350 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». В 2017 г. тоже была чистая прибыль – примерно такая же, как в 2016 г., говорит человек, близкий к руководству авиакомпании.

Юрист «Нордавиа» Алина Тарасова заявила в суде, что World Best Trade взыскивает огромный долг, чтобы получить контроль над авиакомпанией: такой кредитор будет полностью контролировать процедуру банкротства «Нордавиа», которая при удовлетворении иска стала бы неизбежной. Юрист World Best Trade Екатерина Духина возражает: сейшельская компания хочет добиться только исполнения обязательств.

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