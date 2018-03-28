Renault и «Ростех» конвертируют долг «АвтоВАЗа» в акции

Сделка предназначена для пополнения собственного капитала «АвтоВАЗа» Максим Стулов / Ведомости

Renault и «Ростех» переуступили голландской Alliance Rostec Auto B.V. (это их совместное предприятие, которое контролирует «АвтоВАЗ») 61,4 млрд руб. – каждый по 30,7 млрд руб. дебиторской задолженности и займов, которые будут конвертированы в новые акции «АвтоВАЗа», сообщила французская компания.

Эта сделка, предназначенная для пополнения собственного капитала «АвтоВАЗа», – основной шаг в процессе рекапитализации, начатом в декабре 2016 г., говорится в сообщении, а нужен он для финансового оздоровления «АвтоВАЗа», модернизации производства и обновления модельного ряда.

Допэмиссия акций, которая проходит по закрытой подписке, завершится в апреле.

Renault и «Ростех» помогают «АвтоВАЗу», получившему в 2015 г. рекордные 73,9 млрд руб. убытка по МСФО. В декабре 2016 г. «АвтоВАЗ» разместил допэмиссию на 26,1 млрд руб. – почти все акции выкупили Alliance Rostec Auto B.V. и Renaissance Securities (Cyprus) Ltd., получившая 24% «АвтоВАЗа».

Второй этап этого процесса – конвертация в акции долгов «АвтоВАЗа» перед «Ростехом» (51 млрд руб.) и Renault (гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов говорил о 34 млрд руб.). С учетом дисконта общая сумма конвертируемого долга составит более 60 млрд руб. – параметры допэмиссии были определены с запасом, объяснял ранее человек, близкий к одному из акционеров. Конвертацию планировалось завершить еще в июне прошлого года. Но из-за задержки, связанной с внутренними административными вопросами, срок размещения увеличен «на максимально допустимое время, предусмотренное законом, т. е. вплоть до 16 апреля 2018 г. включительно», говорил «Ведомостям» представитель Renault.

«Когда завершим докапитализацию «АвтоВАЗа», будем принимать решение – возможно, проводить делистинг либо что-то еще, – предупреждал в июне 2017 г. Сергей Чемезов. – После докапитализации совместное предприятие [Alliance Rostec Auto] будет владеть почти 99% автопроизводителя». В самом СП у «Ростеха» будет 25%, 75% – у Renault.