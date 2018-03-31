«Газпром» беспокоит конкуренция с СПГ-проектами «Новатэка»

Концерн просит чиновников проверить, не помешают ли новые заводы его поставкам в Европу

На долю «Газпрома» приходится около 12% российской экспортной выручки Евгений Разумный / Ведомости

«Газпром» считает необходимым «исключить» конкуренцию российского сжиженного и трубопроводного газа на экспортных рынках: письмо с предложением провести «анализ влияния поставок СПГ с проекта "Ямал СПГ" (50,1% у «Новатэка») на объемы и эффективность трубопроводных поставок российского газа на целевые экспортные рынки» компания отправила министру энергетики Александру Новаку, сообщил «Интерфакс». «Газпром» направил Новаку такое письмо, знает сотрудник Минэнерго.

«Развитие российской отрасли СПГ необходимо осуществлять поэтапно, – настаивает «Газпром». – Российский трубопроводный газ в настоящее время и в долгосрочной перспективе останется основным источником бесперебойного энергоснабжения Европы и поступлений в бюджет РФ» (цитаты по «Интерфаксу»). На долю «Газпрома» приходится около 12% российской экспортной выручки, напоминает компания.

Представители «Газпрома», «Новатэка» и Минэнерго от комментариев отказались.

Запущенный в декабре 2017 г. завод «Ямал СПГ» стал первым в России проектом, поставляющим газ на экспорт и не имеющим при этом прямого отношения к «Газпрому». Мощность завода – 16,5 млн т СПГ в год (около 23 млрд куб. м). Проект подразумевает строительство трех линий сжижения. Пока в эксплуатацию введена только первая из них, вторую и третью «Новатэк» рассчитывает ввести с опережением сроков уже в начале 2019 г.

Незадолго до запуска первой очереди «Ямал СПГ» «Газпром» уже говорил о своих опасениях, что это может привести к конкуренции на европейском рынке.

«Любой поставленный на европейский рынок кубометр того же СПГ – это минус 1 кубометр того же российского [трубопроводного] газа, – говорил 5 декабря замначальника департамента 123 «Газпрома» Николай Кисленко. – Газ, который он заместит, – это тот самый, [с которого налоги и пошлины] «Газпром» передал бы в бюджет российского государства». Потери российского бюджета составят 4096 руб. на 1000 куб. м, говорил Кисленко.

Президент России Владимир Путин во время запуска завода подчеркнул, что ямальский СПГ не должен ослабить позиции в экспорте сетевого газа. Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон не считает конкурентами СПГ с «Ямала» и поставки «Газпрома». Как правило, азиатский рынок обеспечивает большую премию, поэтому СПГ пойдет туда, объяснял он.

96% мощности «Ямал СПГ» законтрактовано. Эти контракты имеют привязку к определенным портам или регионам, сообщал в 2016 г. гендиректор «Ямал СПГ» Евгений Кот. «Рынки определены во всех контрактах. Примерно 86% идет в АТР», – цитировал Кота «Интерфакс». Но поставки по долгосрочным контрактам «Ямал СПГ» начнет только с апреля. До этого момента 18 танкеров сжиженного газа будут проданы по краткосрочным контрактам или на спотовом рынке, сообщал «Новатэк». Во время скачков спотовых цен на газ в Европе (вызваны аварией на хабе в Баумгартене, например, или февральскими морозами) часть этого газа была поставлена в Европу.

«Газпром» в письме на имя Новака предлагает разработать механизм регулирования, который позволит в дальнейшем избежать подобной конкуренции. Но насколько эффективным такое решение может быть – неочевидно. Ограничить возможности трейдинговых подразделений зарубежных компаний в перепродаже СПГ на рынки с высокой премией внутрироссийские меры регулирования не помогут.

«Новатэк» запустил первую очередь завода «Ямал СПГ»