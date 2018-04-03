Морозный февраль обеспечил «Газпрому» рекордный экспорт

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Алексей Миллер объяснял, что рекорд 2017 г. «Газпрому» обеспечил невиданно холодный июнь Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС

«Газпром» сообщил, что с начала 2018 г. поставил в страны дальнего зарубежья 54,4 млрд куб. м – по сравнению с тем же периодом 2017 г. рост составил 6,6% (или 3,3 млрд куб. м). А в отдельно взятом марте «Газпром» обновил максимум месячных экспортных поставок – 19,6 млрд куб. м, констатирует компания. Предыдущий рекорд (19,1 млрд куб. м) был установлен в январе 2017 г. и продержался чуть дольше года.

Всего за 2017 г. «Газпром» экспортировал в Европу (включая Турцию) 194,4 млрд куб. м газа, что стало вторым подряд рекордным годичным достижением – после 179,3 млрд куб. м в 2016 г.

Начало нынешнего года продолжения рекордной серии не предвещало – в январе экспорт в годичном выражении снизился почти на 10%.

Динамика экспорта «Газпрома» резко изменилась в феврале, когда страны ЕС повысили отбор газа из европейских хранилищ и увеличили закупки у российской компании. Добавил ажиотажа спросу на российский газ и антициклон «Зверь с востока», пришедший из российской Арктики и принесший с собой резкое похолодание. В конце февраля среднесуточные температуры в Западной Европе должны были держаться ниже средних за последние 30 лет на 4–6 °С, прогнозировало агентство Bloomberg. На этих ожиданиях цены на газовых хабах выросли примерно до $300 за 1000 куб. м и даже выше, и объем суточных поставок «Газпрома» пошел вверх.

Пик поставок пришелся на 2 марта, когда в течение суток «Газпром» рассчитывал экспортировать до 718 млн куб. м. «Результаты более чем убедительные. Они говорят о колоссальных, уникальных возможностях, которые есть у «Газпрома», а значит, у наших потребителей в Европе, – сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. – [Мы] оперативно реагируем на резко возросший спрос и обеспечиваем потребителей необходимыми объемами газа».