«Газпром» не хочет конкуренции
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«Газпром» просит «исключить» конкуренцию российского сжиженного и трубопроводного газа на экспортных рынках: письмо с предложением провести «анализ влияния поставок СПГ с проекта «Ямал СПГ» (50,1% у «Новатэка». – «Ведомости») на объемы и эффективность трубопроводных поставок российского газа на целевые экспортные рынки» компания отправила министру энергетики Александру Новаку, сообщил «Интерфакс». Это подтвердил «Ведомостям» источник в Минэнерго. Представители «Газпрома», «Новатэка» и Минэнерго отказались от комментариев.
Запущенный в декабре 2017 г. «Ямал СПГ» стал первым в России проектом, поставляющим газ на экспорт и не имеющим при этом прямого отношения к «Газпрому». Пока в эксплуатацию введена только первая линия сжижения (5,5 млн т). Вывести завод на полную мощность (16,5 млн т СПГ в год) «Новатэк» планирует в первой половине 2019 г.
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