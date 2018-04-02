Концерн просит чиновников проверить, не помешают ли новые заводы его поставкам в Европу

Статья опубликована в № 4538 от 02.04.2018 под заголовком: «Газпром» не хочет конкуренции

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«Любой поставленный на европейский рынок 1 куб. м того же СПГ – это минус 1 куб. м того же российского [трубопроводного] газа», – говорил 5 декабря замначальника департамента 123 «Газпрома» Николай Кисленко Сергей Портер / Ведомости

«Газпром» просит «исключить» конкуренцию российского сжиженного и трубопроводного газа на экспортных рынках: письмо с предложением провести «анализ влияния поставок СПГ с проекта «Ямал СПГ» (50,1% у «Новатэка». – «Ведомости») на объемы и эффективность трубопроводных поставок российского газа на целевые экспортные рынки» компания отправила министру энергетики Александру Новаку, сообщил «Интерфакс». Это подтвердил «Ведомостям» источник в Минэнерго. Представители «Газпрома», «Новатэка» и Минэнерго отказались от комментариев.

Запущенный в декабре 2017 г. «Ямал СПГ» стал первым в России проектом, поставляющим газ на экспорт и не имеющим при этом прямого отношения к «Газпрому». Пока в эксплуатацию введена только первая линия сжижения (5,5 млн т). Вывести завод на полную мощность (16,5 млн т СПГ в год) «Новатэк» планирует в первой половине 2019 г.