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«Газпром» зарезервировал $4,7 млрд под штраф по контракту с «Нафтогазом»

«Газпром» зарезервировал полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинским «Нафтогазом». В отчетности компании в балансе ПАО по статье «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров» указан расход в размере 272,943 млрд руб., или $4,74 млрд (по курсу на конец 2017 г.). Данная сумма практически полностью соответствует решению Стокгольмского арбитража.

30 марта «Газпром» подал жалобу на решение Стокгольмского арбитража в апелляционный суд округа Свеа (Швеция). Российская компания потребовала частично отменить принятое ранее решение по судебному разбирательству с «Нафтогазом».

Спор компаний касается условий контракта о транзите газа, заключенного восемь лет назад. 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение, согласно которому с момента подписания контракта «Нафтогаз» недополучил за транзит $4,63 млрд. Помимо этого арбитры обязали «Газпром» до окончания действия контракта в 2019 г. оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета $2,35 млрд за 110 млрд куб. м ежегодно.