Конфликтующие акционеры «Норникеля» обновят совет директоров
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В четверг, 5 апреля, совет директоров «Норникеля» предложил акционерам новых кандидатов в совет для голосования в начале июня. UC Rusal номинировала совладельца компании Олега Дерипаску и бывшего гендиректора En+ Артема Волынца (как независимого директора). Также в совет предложен Роджерс Маннингс, член совета директоров АФК «Система» и «Лукойла». Его номинировал совет директоров «Норникеля», говорит собеседник «Ведомостей», близкий к компании. Дерипаска уже входил в совет директоров «Норникеля»: в 2008 г., потом – с 2010 по 2013 г.
Волынец работал в структурах Дерипаски с 2007 по 2013 г. До 2010 г. он возглавлял направление стратегии и корпоративного развития «Русал глобал менеджмента». С 2010 г. был председателем совета директоров En+, объединяющей активы Дерипаски в металлургии и энергетике. В июле 2013 г. Волынец покинул En+ и перешел в структуру сенатора Сулеймана Керимова. Как рассказывал его знакомый, произошло это из-за того, что политика En+ на тот момент «больше не позволяла Волынцу проводить крупные сделки слияний и поглощений. А руководить процессами по оптимизации бизнеса ему неинтересно». Волынец участвовал в создании UC Rusal и в приобретении ею 25% «Норникеля».
«Волынец давно не работал с Дерипаской, смотрит на происходящее в En+, UC Rusal и «Норникеле» со стороны», – рассказывает его знакомый. У Волынца обычно есть свое мнение о развитии горно-металлургических компаний, часто оно расходилось даже с теми бизнесменами, на кого он работал, в конце концов он занялся своим делом, продолжает собеседник. По его словам, Волынец надеется, что его голос и экспертное мнение может пригодиться в управлении «Норникелем», поэтому согласился выступить независимым директором.
Сам Волынец сообщил «Ведомостям», что «[в Норильске] лучшее месторождение в мире и для каждого профессионала в индустрии это честь – быть номинированным в совет директоров такой компании».
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