Бизнес / Транспорт

Новым президентом «АвтоВАЗа» станет гендиректор Renault в Румынии

На этом посту он сменит Николя Мора
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Новым президентом «АвтоВАЗа» станет Ив Каракатзанис, который сейчас занимает пост гендиректора Renault в Румынии. 1 июня он сменит Николя Мора, который в январе был назначен операционным директором региона Евразия и старшим вице-президентом Renault. Такое решение принял основной акционер российского автоконцерна – Alliance Rostec Auto BV, сообщает пресс-служба компании.

Мор также продолжит работать заместителем председателя совета директоров «АвтоВАЗа»,  уточняется в пресс-релизе.

О скорой смене руководителя «АвтоВАЗа» в начале февраля заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Ростех» – совладелец крупнейшего российского автопроизводителя. «Решение есть, и Мор уже назначен руководителем регионального подразделения (регион Евразия) Renault, сейчас подбирают они. Как дадут кандидатуру, будем знать. С нами должны согласовать это предложение», – говорил Чемезов.

Карьеру в Renault Каракатзанис начал в 1992 г. В разные годы он был индустриальным вице-президентом региона Евразия и вице-президентом по цепочке поставок, говорится в сообщении. Сейчас на посту гендиректора Renault в Румынии он отвечает за всю коммерческую и производственную работу компании. Кроме того, Каракатзанис – президент и гендиректор компании Automobile Dacia SA, чья марка Dacia – один из активно растущих автомобильных брендов в Европе, уточнила пресс-служба.

Назначение Каракатзаниса произошло на фоне недавнего заявления Чемезова, что к октябрю 2018 г. «АвтоВАЗ» может почти полностью избавиться от долгов перед госкорпорацией. К этому сроку завершится рекапитализация «АвтоВАЗа», когда «Ростех» спишет ему 20 млрд руб. долгов, говорил он 11 апреля. Списание долга станет третьим по счету этапом программы рекапитализации «АвтоВАЗа». На первом этапе, в декабре 2016 г., была размещена допэмиссия на 26 млрд руб., фактически профинансированная Renault. Общий долг компании перед госкорпорацией на тот момент составлял 51 млрд руб. (в виде беспроцентных займов).

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