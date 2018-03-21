Самая популярная модель «АвтоВАЗа» – Lada Vesta может оказаться в дефиците

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На Vesta приходится более 30% всех продаж марки Максим Стулов / Ведомости

20 марта дилеры «АвтоВАЗа» начали заказывать автомобили на май. Но автопроизводитель пока не принимает от продавцов заявки на автомобили семейства Lada Vesta. Это следует из списка доступных для заказа моделей («Ведомости» с ним ознакомились). Об этом же рассказал топ-менеджер одной из дилерских компаний. По его словам, «АвтоВАЗ» ссылается на майские двухнедельные каникулы (корпоративный отпуск и праздники) на дочернем предприятии «Lada Ижевск». Сейчас здесь после приостановки выпуска моделей Nissan и переноса в Тольятти лифтбэка Granta производятся только Vesta. Но такие же каникулы в мае будут и у тольяттинского завода, а все выпускаемые им модели доступны для заказа, удивляется один из дилеров.

Прием заявок на Vesta с поставкой в мае скорее всего начнется чуть позже – компания определила дилерам квоты по этому семейству, продолжает дилер. Но на рынке в любом случае возникнет дефицит Vesta, поскольку размер квот в разы меньше, чем нужно дилерам, предупреждает он. О том, что квоты на май небольшие, говорит и топ-менеджер другой дилерской компании. По словам дилеров, сейчас у них имеются запасы Vesta на уровне месячных продаж. Похожая ситуация была год назад, но тогда продавался один седан, продолжает один из дилеров. В этот раз дефицит будет серьезнее, считает он: рынок распробовал новинку, а само семейство представлено уже тремя версиями – седаном, универсалом и его кросс-версией.

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