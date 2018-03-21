Самая популярная модель «АвтоВАЗа» – Lada Vesta может оказаться в дефиците
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
20 марта дилеры «АвтоВАЗа» начали заказывать автомобили на май. Но автопроизводитель пока не принимает от продавцов заявки на автомобили семейства Lada Vesta. Это следует из списка доступных для заказа моделей («Ведомости» с ним ознакомились). Об этом же рассказал топ-менеджер одной из дилерских компаний. По его словам, «АвтоВАЗ» ссылается на майские двухнедельные каникулы (корпоративный отпуск и праздники) на дочернем предприятии «Lada Ижевск». Сейчас здесь после приостановки выпуска моделей Nissan и переноса в Тольятти лифтбэка Granta производятся только Vesta. Но такие же каникулы в мае будут и у тольяттинского завода, а все выпускаемые им модели доступны для заказа, удивляется один из дилеров.
Прием заявок на Vesta с поставкой в мае скорее всего начнется чуть позже – компания определила дилерам квоты по этому семейству, продолжает дилер. Но на рынке в любом случае возникнет дефицит Vesta, поскольку размер квот в разы меньше, чем нужно дилерам, предупреждает он. О том, что квоты на май небольшие, говорит и топ-менеджер другой дилерской компании. По словам дилеров, сейчас у них имеются запасы Vesta на уровне месячных продаж. Похожая ситуация была год назад, но тогда продавался один седан, продолжает один из дилеров. В этот раз дефицит будет серьезнее, считает он: рынок распробовал новинку, а само семейство представлено уже тремя версиями – седаном, универсалом и его кросс-версией.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}