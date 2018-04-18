Статья опубликована в № 4550 от 18.04.2018 под заголовком: Schlumberger пробурит свой пенсионный фонд
Schlumberger хочет купить 24% российской Eurasia Drilling
Эксперты считают, что теперь сделка получит разрешение антимонопольной службы
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Управление Eurasia Drilling Company останется в российских руках
Елена Нагорных / PhotoXpress
Крупнейшая в мире нефтесервисная группа Schlumberger (зарегистрирована на Нидерландских Антильских островах, штаб-квартиры – в Хьюстоне и Париже) приблизилась к тому, чтобы купить долю в российской бурильной компании Eurasia Drilling Company (EDC). В 2015 г. первая попытка совершить сделку сорвалась, а с момента подачи второй заявки летом 2017 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минприроды накладывают все новые ограничения на условия покупки.
В феврале 2018 г. Schlumberger отправила в ФАС очередное ходатайство о покупке доли в EDC, но какую именно компания предлагала сделку, было не известно.
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