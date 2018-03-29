Schlumberger согласовала в России юридические условия для покупки EDC

Eurasia Drilling Company

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Schlumberger урегулировали условия сделки американской компании и Eurasia Drilling Company (EDC), сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя антимонопольного ведомства Андрея Цыганова. По словам Цыганова, правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями может принять окончательное решение о сделке на ближайшем заседании.

«В целом мы считаем, что она (сделка) готова к тому, чтобы вынести ее на правительственную комиссию», - заявил он, отметив, что решение комиссии может быть как предварительным, так и окончательным.

В том числе ФАС и Schlumberger урегулировали юридические нюансы, касающиеся быстрой передачи управления в EDC российскому менеджменту в случае ужесточения санкций против России, подтвердил Цыганов. Эти нюансы были предметом переговоров в последние месяцы. «Если бы они не были урегулированы, мы бы не выносили на правкомиссию», - заключил Цыганов (цитата по «Интерфаксу»).

EDC - одна из крупнейших буровых компаний России. Основной владелец - Александр Джапаридзе. Среди клиентов компании - «Лукойл», «Газпром нефть», «Роснефть». Впервые Schlumberger пыталась купить долю в EDC в 2015 г. Она предлагала $1,7 млрд за 45,65% с опционом на выкуп остальной доли через три года. Но через 10 месяцев переговоров Schlumberger направила в ФАС просьбу прекратить рассмотрение ходатайства о покупке. Камнем преткновения стало требование государства получить в новой компании «золотую акцию» (дает владельцу право вето по ключевым вопросам), рассказывал член совета директоров EDC и президент РСПП Александр Шохин.

Вторую попытку Schlumberger предприняла в июле 2017 г. Она подала заявку в ФАС о покупке 51% компании. Цена покупки не раскрывалась, эксперты оценивали контрольный пакет компании в $1,9 млрд. Но ФАС потребовала от американской компании передать пакет EDC в оперативное управление или продать российской структуре в случае введения США новых санкций против российского нефтегазового сектора. После консультаций с ФАС Schlumberger согласилась на это условие. Стороны начали прорабатывать юридические аспекты передачи контроля.

В июле 2017 г. Цыганов говорил, что Schlumberger потребуется подать две заявки на покупку доли в EDC: по закону «О защите конкуренции» (135 ФЗ) и по закону «О порядке осуществления иностранных инвестиций» (57 ФЗ). По первому Schlumberger направила ФАС заявку в середине 2017 г. По второму – 8 февраля 2018 г.

Одновременно консорциум РФПИ с китайскими и ближневосточными фондами рассматривает приобретение 16,1% EDC. Сделки не связаны, но основной владелец EDC Александр Джапаридзе говорил, что вместе они обладают позитивным эффектом, напоминает «Интерфакс». Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев уточнял, что в инвестициях в EDC заинтересованы партнеры фонда из Саудовской Аравии.

Таким образом, ФАС сейчас изучает два ходатайства на покупку EDC от Schlumberger, а также одно - от консорциума во главе с РФПИ.