ФАС требует гарантий от Schlumberger

Руководитель антимонопольной службы Игорь Артемьев хочет быть уверен, что компанию не закроют

Статья опубликована в № 4387 от 17.08.2017 под заголовком: ФАС нужны гарантии

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Это уже вторая попытка Schlumberger купить долю в EDC Atef Hassan / REUTERS

«Дайте мне гарантии. Либо лампу Аладдина, либо разрешение правительства США, которое будет гарантировать, что на них [Eurasia Drilling Company, EDC] не будет распространяться санкционный вариант», – заявил в среду руководитель ФАС Игорь Артемьев (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).