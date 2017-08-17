Статья опубликована в № 4387 от 17.08.2017 под заголовком: ФАС нужны гарантии
ФАС требует гарантий от Schlumberger
Руководитель антимонопольной службы Игорь Артемьев хочет быть уверен, что компанию не закроют
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Это уже вторая попытка Schlumberger купить долю в EDC
Atef Hassan / REUTERS
«Дайте мне гарантии. Либо лампу Аладдина, либо разрешение правительства США, которое будет гарантировать, что на них [Eurasia Drilling Company, EDC] не будет распространяться санкционный вариант», – заявил в среду руководитель ФАС Игорь Артемьев (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}