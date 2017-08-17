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Статья опубликована в № 4387 от 17.08.2017 под заголовком: ФАС нужны гарантии

ФАС требует гарантий от Schlumberger

Руководитель антимонопольной службы Игорь Артемьев хочет быть уверен, что компанию не закроют

«Дайте мне гарантии. Либо лампу Аладдина, либо разрешение правительства США, которое будет гарантировать, что на них [Eurasia Drilling Company, EDC] не будет распространяться санкционный вариант», – заявил в среду руководитель ФАС Игорь Артемьев (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

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