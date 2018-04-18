Россия не станет запрещать поставки титана для Boeing и Airbus

Вова Жабриков / URA.RU / TASS

Ответные меры на санкции США не должны затронуть поставки титана «ВСМПО-Ависма», заявил в интервью телеканалу «Россия 24» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Можно, конечно, уподобляться, например, коллегам из Украины, когда они запретили поставку своих газовых турбин для судостроения, таким образом отказавшись от постоянного, стабильного покупателя со стороны России. У них теперь отсутствует такой заказчик, зато у нас появилось собственное производство, собственные компетенции», – заявил Мантуров (цитата по «Интерфаксу»).

По словам министра, Россия исходит из того, что поставки титана будут продолжаться, иначе это отразится не только на «ВСМПО-Ависма», но и на совместном российско-американском предприятии, которое размещено в Титановой долине в Свердловской области (Ural Boeing Manufacturing). Это СП производит для Boeing и Airbus заготовки и детали из титана, например шасси. «Зачем принимать решения, которые отрицательно скажутся на наших предприятиях, на наших производителях?» – риторически спросил он.

Законопроект об ответных санкциях на действия США опубликован 13 апреля. Он предполагает ограничения на импорт американских товаров (сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, лекарств, алкоголя, табака) и наделяет правительство правом остановить международное сотрудничество России и российских компаний в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной отрасли с США и компаниями с долей американского капитала более 25%.

«ВСМПО-Ависма» реагировала в тот же день молниеносно: «Мы надеемся на мудрость и дальновидность российских законодателей, которые, по нашему убеждению, не могут принять решение, способное негативно отразиться на российской титановой отрасли и экономике страны в целом».

Компанию связывают с европейскими и американскими компаниями более чем тридцатилетние партнерские отношения. «Нарушение кооперационных связей, невыполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титанового рынка. Кроме этого в Уральском регионе более 20 000 сотрудников окажутся в кризисной ситуации», – заявила компания.

Во что инвестирует крупнейший совладелец «ВСМПО-Ависмы» Михаил Шелков