Немецкие компании стараются не попасть под российские санкции

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Ангела Меркель намерена обсудить с Дональдом Трампом российские санкции Tobias SCHWARZ / AFP

Руководители Германии хотят, чтобы для ее компаний администрация Дональда Трампа ввела исключения и они могли продолжать работать в России, в том числе с попавшими под санкции лицами.

Во время визита в Вашингтон на этой неделе министр финансов Германии Олаф Шольц попросит применить особый режим к немецким компаниям, также канцлер Ангела Меркель планирует поднять этот вопрос на встрече с Трампом позднее в апреле, говорят немецкие чиновники.

Немецкие компании просят правительство Меркель убедить США смягчить подход или предложить меры, которые позволят им не пасть жертвой ухудшающихся отношений между Москвой и Вашингтоном. Объявленные 6 апреля санкции США против 24 крупных российских бизнесменов и чиновников, а также 15 компаний запрещают лицам из США какое-либо деловое сотрудничество с ними. Однако и компании из других стран могут попасть под вторичные санкции за проведение с ними «существенных операций».