Бизнес / Промышленность

Немецкие компании стараются не попасть под российские санкции

Руководители Германии попросят Белый дом о послаблениях для них
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Руководители Германии хотят, чтобы для ее компаний администрация Дональда Трампа ввела исключения и они могли продолжать работать в России, в том числе с попавшими под санкции лицами.

Во время визита в Вашингтон на этой неделе министр финансов Германии Олаф Шольц попросит применить особый режим к немецким компаниям, также канцлер Ангела Меркель планирует поднять этот вопрос на встрече с Трампом позднее в апреле, говорят немецкие чиновники.

Немецкие компании просят правительство Меркель убедить США смягчить подход или предложить меры, которые позволят им не пасть жертвой ухудшающихся отношений между Москвой и Вашингтоном. Объявленные 6 апреля санкции США против 24 крупных российских бизнесменов и чиновников, а также 15 компаний запрещают лицам из США какое-либо деловое сотрудничество с ними. Однако и компании из других стран могут попасть под вторичные санкции за проведение с ними «существенных операций».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться

********** ****** * **********, ********** * ********* *** ******* **********, *****, ********, <* ****="/*********/*******-*-******" ******="_****">*******, ******* * ********** (******** ***************** ******** * ***** ***** *********). ************ ******** ******** *******, *** ******** *** ***** ********* *** ****** ****** ********** ***********, ******** ****** ************* ***** ******* * ****** * ******** ************** ******** * ***** ********* ****.

«*** ***** ** ******** **************** ******* *******, – ******* **** *******, ************* ************** ******** ******, ******* ********* * ************* *********** «******** ***** – *». – ********, *** *** ******* ****** ******: ****** ***** ******* *************».

******** ****** ***** ******* * ********* ***** ** **,* **** **** * **** *. * ** **** **** * **** *. * ********* **** ******** ******** ************* * ****** ***** ** **** ****.

********* ******* ********** *********, ******* *** ***** ******** ************ ******** ******** **********, ********** * ********* ****** * ******, ********** ******** ******** *********** ******** ********, **** ****** *** ****** ********** ****** ** *********** *********** ********** ********* *******. ****** ************ ********* ******* – ************** *********** ********** ** *********** ****** ********** ************ * ************** ******** * ******, ** ******* **** ********* ********** ** ************ ****. * ******* ************ ******** *** ****** ** *** ** ******** ******* *** ********** *******. ****** *** ***** ********* ********* ********** ********* *** *** ***** ******** * ********* *** ******* ****** * ******* ************ ******* *******.

** ****** ******** **********, ***** * ******* ** ***** ****** * *** ********* *********** ** ************* ***** ***********, ** ********** ** ***** ********** ********** ******* **** ********. ****** *** ** ******* ** ******* * ************.

*********** ********* ******* *****, ************ ****** ********** ******** *** ******* «******* *****» * ****** ***, ****** * ********** * **** *. * ******* *** ************* ******** ** ******. ***** ***** ****** * ***** ********** ******** **********, ******* * **** *. ******* * ********** ***** ** ************ *********** *** ********** * ***********. ********** ********** ** ************.

«** ** ***** **** * **********, * *** *********** ********* * [***********] **********», – ****** ************* <* ****="/*********/*******-*-******" ******="_****">*******, *********** ************** ***** *******. *** ** ********* * *******. * ********** ** ******** ** ****** * ************** ************.

******* ****** *********

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике