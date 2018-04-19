Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4551 от 19.04.2018 под заголовком: У Metro чем меньше, тем дороже

Metro Cash & Carry пересмотрела ценовую политику

Чтобы вернуть клиентов, она будет давать скидки за размер покупки
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Российское подразделение немецкой торговой компании Metro Cash & Carry решило с 19 апреля снизить цены для оптовых клиентов, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Почти на 30% ассортимента Metro введет три уровня цены: для оптовых закупок (например, от шести бутылок воды), мелкого опта (от трех бутылок) и для штучных покупок. Таким образом, цена будет напрямую зависеть от количества покупаемого товара: как утверждает представитель Metro, скидка может достигать 48%, а средняя составит около 30%.

Это коснется товаров, которые чаще всего покупают владельцы ресторанов, кафе, магазинов у дома, говорит представитель Metro: безалкогольные напитки, бакалея, выпечка, замороженные продукты, сыры и деликатесы, молочная продукция, моющие средства и др. «В будущем рассмотрим решение масштабировать условия на остальной ассортимент», – добавил он.

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