Metro Cash & Carry пересмотрела ценовую политику
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Российское подразделение немецкой торговой компании Metro Cash & Carry решило с 19 апреля снизить цены для оптовых клиентов, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Почти на 30% ассортимента Metro введет три уровня цены: для оптовых закупок (например, от шести бутылок воды), мелкого опта (от трех бутылок) и для штучных покупок. Таким образом, цена будет напрямую зависеть от количества покупаемого товара: как утверждает представитель Metro, скидка может достигать 48%, а средняя составит около 30%.
Это коснется товаров, которые чаще всего покупают владельцы ресторанов, кафе, магазинов у дома, говорит представитель Metro: безалкогольные напитки, бакалея, выпечка, замороженные продукты, сыры и деликатесы, молочная продукция, моющие средства и др. «В будущем рассмотрим решение масштабировать условия на остальной ассортимент», – добавил он.
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