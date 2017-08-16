Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: Metro с чужим холодильником
Российские Metro прекратят продавать технику и электронику
Вместо этого в них откроются магазины Mеdia Markt
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По словам представителей обеих компаний, ассортимент таких «магазинов в магазине» разработан с учетом предпочтений профессиональных клиентов Metro, всего до 1000 видов товаров
Евгений Разумный / Ведомости
Media Markt в октябре 2017 г. откроются во всех магазинах Metro Cash & Carry в России, соглашение о предоставлении площади в 88 торговых центрах Metro было подписано вчера, сообщили представители компаний. Проект не предполагает создания совместного предприятия, но «в силу законодательства отдельные соглашения о совместной деятельности могут потребовать согласования ФАС», уточнил представитель Metro.
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