Российские Metro прекратят продавать технику и электронику

Вместо этого в них откроются магазины Mеdia Markt

Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: Metro с чужим холодильником

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













По словам представителей обеих компаний, ассортимент таких «магазинов в магазине» разработан с учетом предпочтений профессиональных клиентов Metro, всего до 1000 видов товаров Евгений Разумный / Ведомости

Media Markt в октябре 2017 г. откроются во всех магазинах Metro Cash & Carry в России, соглашение о предоставлении площади в 88 торговых центрах Metro было подписано вчера, сообщили представители компаний. Проект не предполагает создания совместного предприятия, но «в силу законодательства отдельные соглашения о совместной деятельности могут потребовать согласования ФАС», уточнил представитель Metro.