Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: Metro с чужим холодильником

Российские Metro прекратят продавать технику и электронику

Вместо этого в них откроются магазины Mеdia Markt

Media Markt в октябре 2017 г. откроются во всех магазинах Metro Cash & Carry в России, соглашение о предоставлении площади в 88 торговых центрах Metro было подписано вчера, сообщили представители компаний. Проект не предполагает создания совместного предприятия, но «в силу законодательства отдельные соглашения о совместной деятельности могут потребовать согласования ФАС», уточнил представитель Metro.

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