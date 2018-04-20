Новак допустил смягчение договоренностей ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи

Соглашение будет продлено и на 2019 год, но не обязательно в нынешнем формате

Участники соглашения ОПЕК+ в июне решат будущее сделки после 2018 г. Getty Images / AFP

При благоприятной рыночной конъюнктуре участвующие в соглашении ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи страны на встрече в Вене в июне могут рассмотреть возможность постепенного снижения квот, рассказал министр энергетики Александр Новак на заседании комитета по мониторингу выполнения сделки.

«Мы договорились посмотреть ситуацию в течение ближайших двух месяцев. В целом, мы считаем, рынок движется очень хорошо, – сказал Новак (цитаты по "Интерфаксу"). – Соглашение действует до конца года. В июне мы соберемся и можем рассмотреть в том числе и вопрос снижения квот, если это будет целесообразно». Участники сделки при определении квот по сокращению нефтедобычи ориентируются в первую очередь на то, чтобы не допустить избытка предложения на рынке, отметил Новак.

Соглашение между странами ОПЕК и не входящими в нефтяной картель государствами о сокращении объемов добычи нефти начало действовать с 2017 г., сейчас оно продлено до конца 2018 г. Именно через квоты участники сделки регулируют снижение нефтедобычи. На Россию и Саудовскую Аравию приходятся основные квоты по ограничению добычи – 300 000 и 468 000 барр. в сутки к уровню октября 2016 г. В общей сложности 24 страны договорились убрать с рынка 1,8 млн барр. излишков нефти в сутки, зафиксировав добычу на уровне 32,5 млн барр.

«Результаты действия соглашения ОПЕК+ впечатляют. Запасы нефти стран ОЭСР неуклонно снижались на протяжении 15 месяцев. Они уже сократились на 300 млн барр., до 2,83 млрд барр.», – сообщил на комитете министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих. В то же время, добавил Новак, избыток запасов нефти на 1 апреля составляет около 12 млн барр.

В марте сделка была перевыполнена на 49%, тем не менее страны ОПЕК+ должны стремиться к более жесткой реализации соглашения, поскольку неравномерность нефтедобычи создает трудности для рынка, отметил Фалих. С начала действия сделки она перевыполнена на 113%. Россия добилась 100%-го исполнения сделки к маю прошлого года.

Сотрудничество стран ОПЕК+ будет продолжено и в 2019 г., однако формат соглашения еще предстоит определить, сказал Новак: «Мы точно собираемся продлевать сотрудничество между странами ОПЕК и не-ОПЕК, а в каком формате – в формате сделки или в другом формате, мы будем обсуждать на июньской встрече».

«Это может быть мониторинг, встречи в формате "два раза в год", может быть, продление соглашение с другими какими-то параметрами. Надо обсуждать со всеми участниками встречи», – пояснил российский министр.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что в мае на рынке нефти наконец-то наступит баланс спроса и предложения. По данным МЭА, Россия добывает 11,35 млн барр. в сутки, а Саудовская Аравия – 9,92 млн барр. Снижение добычи участниками сделки ОПЕК+ привело к ее росту в тех странах, которые к сделке не присоединились. Так, добыча в США выросла с начала сделки на 18% и в итоге США стали второй страной в мире по добыче нефти после России. Эксперты МЭА прогнозируют, что США нарастят производство нефти и в 2018 г. могут обогнать Россию, став лидером мировой добычи.