Статья опубликована в № 4555 от 25.04.2018 под заголовком: «О’кей» сдвинет полки
Гипермаркеты «О’кей» станут меньше
Ритейлер представил новую стратегию
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«О’кей» превратится в сеть компактных гипермаркетов – этот формат сейчас самый востребованный
Максим Стулов / Ведомости
Гипермаркеты, которые принесли группе «О’кей» 87% выручки, останутся ее основным бизнесом, но главное развитие сети будет идти за счет дискаунтеров «Да!», описал стратегию развития группы ее гендиректор Миодраг Боройевич на конференции MAPIC Russia. Гипермаркеты будут оптимизироваться.
Гипермаркеты сжимаются
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