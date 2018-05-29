«Северсталь» пообещала инвесторам больше зарабатывать

Основная тенденция на сталелитейном рынке – снижение аномально высоких цен на сырье Северсталь

«Северсталь» объявила о пересмотре долгосрочного прогноза по EBITDA. Компания рассчитывает увеличивать этот показатель на 10-15% в год в течение следующих пяти лет. Этого «Северсталь» планирует добиться за счет повышения операционной эффективности, улучшения обслуживания клиентов и инновационной трансформации бизнеса.

В 2017 г. EBITDA «Северстали» составила $2,577 млрд, прежний план на этот год – $2,927 млрд. Получается, прирост EBITDA составит минимум около $300 млн.

Инвесторы, впрочем, без энтузиазма отреагировали на заявление компании. В 15.15 мск акции «Северстали» на Лондонской бирже подешевели на 1,41%. Капитализация компании составила $13,7 млрд.

Обещание прироста на 10-15% – слишком агрессивное заявление, уверен аналитик АКРА Максим Худалов: «Инвесторы едва ли готовы поверить в такой рост показателей компании». Оптимизация производственных процессов и снижение себестоимости производства за счет внедрения цифровых технологий обеспечит компании стабильный рост показателя EBITDA на 5%, уверен он. При этом темпы роста будут снижаться из-за рыночной конъюнктуры, подчеркивает Худалов. «Сейчас рынок стального проката в США сильно перегрет из-за санкционной и пошлинной риторики. Долго так продолжаться не может», – подчеркивает Худалов.

«Такой резкий скачок EBITDA для компании с и без того высокими финансовыми показателями возможен разово. Как долгосрочный тренд соблюдение такой стратегии маловероятно», – уверен Худалов.

Основная тенденция на сталелитейном рынке – снижение аномально высоких цен на сырье – коксующийся уголь и железную руду, уверен директор центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. К концу года цены на металлургический уголь, по прогнозам эксперта, могут снизиться до $150-160 за тонну.

С одной стороны, это позитивная тенденция для сталелитейной компании. «Себестоимость производства будет снижаться быстрее снижения цен на стальную продукцию за счет роста потребления в строительном секторе как на внутреннем, так и на европейском рынках», – поясняет Халиков. С другой стороны, 25-30% в структуре EBITDA «Северстали» приходится на сырьевой дивизион, напоминает Худалов. Снижение цен на руду и уголь приведет, соответственно, к снижению совокупной прибыли, добавляет он.

Представитель «Северстали» подчеркнул, что прогноз компании не учитывает рыночных изменений. Он также пояснил, что основными направлениями, которые обеспечат компании рост, останутся повышение операционной эффективности, развитие новых инициатив по обслуживанию клиентов и инновационная трансформация бизнеса. Конкретные проекты компания назовет на дне инвесторов в конце 2018 г.