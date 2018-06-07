Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4583 от 07.06.2018 под заголовком: Азимуты сошлись в суде

Сеть отелей «Азимут» судится с авиакомпанией «Азимут» из-за названия

Истец считает, что нарушены его права на товарный знак
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Люксембургская компания Azimuth International (принадлежит Илье и Александру Клячиным, последний – основатель и председатель совета директоров сети отелей «Азимут») 5 марта подала иск в Арбитражный суд г. Москвы к авиакомпании «Азимут». Начало рассмотрения – 16 июля, предмет иска – нарушение исключительных прав на товарные знаки, говорится в судебных документах. Истец требует от авиакомпании прекратить использовать название «Азимут», утверждают два человека, близких к разным участникам процесса.

Девелопер Александр Клячин начал открывать отели Azimut в 2004 г., сейчас это крупнейшая российская гостиничная сеть и первая, вышедшая на международный рынок. Включает 32 отеля (24 в России, семь в Германии, один в Австрии) с суммарным фондом около 6000 номеров, говорится в презентации на сайте сети.

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