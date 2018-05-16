Telegram судитcя за товарный знак Gram
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Telegram Messenger Inc. Павла Дурова подала иск в окружной суд США по Северному округу Калифорнии к калифорнийской компании Lantah Llc. Истец утверждает, что ответчик нарушил его права на торговый знак Gram, и просит запретить тому использовать знак в дальнейшем. Иск был подан 11 мая. «Ведомости» ознакомились с документом.
Истец – Telegram Messenger Inc. на 100% принадлежит Telegram Group Inc. с Британских Виргинских островов, говорится в иске. Эта компания в начале года в два раунда привлекла $1,7 млрд. Как следует из поданных компанией раскрытий в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), ее руководителями являются Павел и Николай Дуровы.
Telegram Group привлекала деньги для создания собственной блокчейн-платформы Telegram Open Network и выпуска криптовалюты Gram. Блокчейн-платформ планируется к запуску в IV квартале 2018 г., говорится в иске.
Пока Telegram Group занималась сбором средств, Lantah подала заявление о регистрации прав на торговый знак Gram в патентное ведомство США. Это произошло 25 февраля, следует из иска и карточки регистрации товарного знака в патентном ведомстве США. В заявке о регистрации торгового знака Lantah указала, что будет использовать его «как виртуальную криптовалюту».
Но истец подчеркивает, что мессенджер Telegram и ассоциированные с ним компании ранее «утвердили» свое право на Gram — этот коммерческий знак связан с финансовыми продуктами и услугами, которые мессенджер планирует предлагать участникам блокчейн-платформы Telegram Open Network.
Lantah появилась в 2017 г., а товарный знак на регистрацию своего имени подала 25 августа 2017 г. На сайте компании говорится, что название Gram было выбрано как производное от метрической системы измерения — «вы можете получить kilogram или milligram». 9 марта Lantah также заявила, что планирует провести ICO на $350 млн для привлечения средств на создание блокчейн-платформы, где эта криптовалюта будет использоваться. Но перед этим компания хочет привлечь $50 млн.
Если Lantah заявляет, что только планирует использовать данный товарный знак в будущем, то Telegram к тому моменту уже делал это, причем со значительным успехом, говорится в иске. Например, Telegram продал инвесторам деривативы на криптовалюту. Первые сделки были заключены еще 29 января, подчеркивается в иске. Именно поэтому мессенджер имеет приоритетные права на торговый знак, считает истец.
Telegram считает, что у него не было необходимости регистрировать права на Gram. Компания имеет право получить их, используя знак в своем бизнесе, если сделает это первой.
Владелец Lantah Llc Дэниел Джеффри сообщил изданию CCN, что, вопреки заявлению Telegram, фирма использовали товарный знак Gram еще до того, как стало известно о намерениях Telegram создать продукт с таким же названием.
В Европе Telegram Messenger Inc уже позаботился об охране товарного знака. 25 апреля компания подала заявку в европейское ведомство по интеллектуальной собственности на регистрацию прав на товарный знак Gram, следует из данных на сайте ведомства. Она еще находится на рассмотрении.
«Ведомости» ожидают комментариев основателя Telegram Павла Дурова и представителя Lantah.
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
В 2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп».
Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы.
Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине.
Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров.
Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски.
Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину.
Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск.
Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram.
Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram).
Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб.
Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп.
Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram.
Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно.
Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей.
Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.