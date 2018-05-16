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Telegram судитcя за товарный знак Gram

Американская компания Lantah также заявляет права на одноименную криптовалюту
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Telegram Messenger Inc. Павла Дурова подала иск в окружной суд США по Северному округу Калифорнии к калифорнийской компании Lantah Llc. Истец утверждает, что ответчик нарушил его права на торговый знак Gram, и просит запретить тому использовать знак в дальнейшем. Иск был подан 11 мая. «Ведомости» ознакомились с документом.

Истец – Telegram Messenger Inc. на 100% принадлежит Telegram Group Inc. с Британских Виргинских островов, говорится в иске. Эта компания в начале года в два раунда привлекла $1,7 млрд. Как следует из поданных компанией раскрытий в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), ее руководителями являются Павел и Николай Дуровы.

Telegram Group привлекала деньги для создания собственной блокчейн-платформы Telegram Open Network и выпуска криптовалюты Gram. Блокчейн-платформ планируется к запуску в IV квартале 2018 г., говорится в иске.

Пока Telegram Group занималась сбором средств, Lantah подала заявление о регистрации прав на торговый знак Gram в патентное ведомство США. Это произошло 25 февраля, следует из иска и карточки регистрации товарного знака в патентном ведомстве США. В заявке о регистрации торгового знака Lantah указала, что будет использовать его «как виртуальную криптовалюту».

Но истец подчеркивает, что мессенджер Telegram и ассоциированные с ним компании ранее «утвердили» свое право на Gram — этот коммерческий знак связан с финансовыми продуктами и услугами, которые мессенджер планирует предлагать участникам блокчейн-платформы Telegram Open Network.

Lantah появилась в 2017 г., а товарный знак на регистрацию своего имени подала 25 августа 2017 г. На сайте компании говорится, что название Gram было выбрано как производное от метрической системы измерения — «вы можете получить kilogram или milligram». 9 марта Lantah также заявила, что планирует провести ICO на $350 млн для привлечения средств на создание блокчейн-платформы, где эта криптовалюта будет использоваться. Но перед этим компания хочет привлечь $50 млн.

Если Lantah заявляет, что только планирует использовать данный товарный знак в будущем, то Telegram к тому моменту уже делал это, причем со значительным успехом, говорится в иске. Например, Telegram продал инвесторам деривативы на криптовалюту. Первые сделки были заключены еще 29 января, подчеркивается в иске. Именно поэтому мессенджер имеет приоритетные права на торговый знак, считает истец.

Telegram считает, что у него не было необходимости регистрировать права на Gram. Компания имеет право получить их, используя знак в своем бизнесе, если сделает это первой.

Владелец Lantah Llc Дэниел Джеффри сообщил изданию CCN, что, вопреки заявлению Telegram, фирма использовали товарный знак Gram еще до того, как стало известно о намерениях Telegram создать продукт с таким же названием.

В Европе Telegram Messenger Inc уже позаботился об охране товарного знака. 25 апреля компания подала заявку в европейское ведомство по интеллектуальной собственности на регистрацию прав на товарный знак Gram, следует из данных на сайте ведомства. Она еще находится на рассмотрении.

«Ведомости» ожидают комментариев основателя Telegram Павла Дурова и представителя Lantah.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось

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