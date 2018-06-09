FIFA показала, как на ЧМ-2018 будут работать виртуальные помощники арбитров

Система уменьшает количество судейских ошибок и помогает судье принимать правильные решения в спорных моментах Михаил Джапаридзе / ТАСС

Международный вещательный центр (IBC) для журналистов чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018, с 14 июня по 15 июля) заработал на территории «Крокус Экспо» в Красногорске Московской области. На площади 40 000 кв. м есть комнаты для аккредитованных вещателей, продюсерские центры, студии для видеотрансляций, для определения качества вещания и другие помещения. Одним из самых притягательных мест стала комната системы видеофиксации (VAR).

«Благодаря IBC весь мир сможет понаблюдать за тем, что происходит на турнире», заявил президент Международной ассоциации футбола (FIFA) Джанни Инфантино. «Для лучшего чемпионата мира у нас лучший за все время IBC. Впервые на мундиале мы будем использовать VAR (систему видеопомощи арбитрам). Надеюсь, мы все вместе сможем провести самый лучший чемпионат мира», – сказал он во время церемонии открытия 8 июня.

Как помогать арбитрам?

В марте 2018 г. FIFA одобрила использование системы видеофиксации (VAR) на стадионах во время ЧМ-2018.

Система уменьшает количество судейских ошибок и помогает судье принимать правильные решения в спорных моментах. Она уже используется различными футбольными лигами. ЧМ-2018 в России станет первым за всю историю, где будет эта система – ассоциация самостоятельно оборудовала все стадионы VAR.

Впервые FIFA тестировала систему на Кубке конфедераций 2017 г. в России. Благодаря VAR судьи приняли 29 решений и скорректировали шесть, напоминает гендиректор бизнес-школы RMA Кирилл Кулаков. «Без системы VAR мы бы получили другой турнир – наверное, менее честный», – цитировал Sports.ru президента FIFA Джанни Инфантино. Тогда матчи проходили на четырех стадионах, где были специальные комнаты для пересмотра игровых моментов.

Теперь у VAR есть центральный офис, расположенный в Международном вещательном центре, и комнаты с оборудованием видеофиксации на каждом стадионе.

В центральном офисе более чем на 10 экранах за игрой будут наблюдать восемь человек, рассказал руководитель департамента инноваций FIFA Себастьян Вольфганг: четверо судей и четыре оператора, следящих за повторами. На каждом стадионе таких экранов всего два, за игрой следят судья и оператор. Судей на поле снабдят особым наушником, который позволит связаться с ними в случае ошибки или спорных результатов.

VAR отслеживает определенные события на поле, продолжает Вольфганг: забитые и незабитые голы, офсайды и фолы, ситуации, заслуживающие пенальти, штрафные удары и выдачу красных карт, а также персонализирует всех игроков. За игрой будут следить 33 камеры на поле и две на крышах стадионов. Всего для трансляции матчей телезрителям используется 37 камер, картинку с которых получают около 40 вещателей, заметил представитель FIFA.

Зачем нужна видеофиксация?

Восемь лет назад на чемпионате мира в ЮАР была совершена та самая судейская ошибка, после которой необходимость системы стала очевидной, вспоминает Кулаков. В 1/8 финала Англия – Германия британец Фрэнк Лэмпард забил гол, который судья не заметил, что деморализовало англичан и команда в итоге проиграла. На ЧМ в Бразилии в 2014 г. эксперты насчитали минимум 11 матчей, где судьи допускали промахи, способные повлиять на исход игр, вспоминает Кулаков.

«На ЧМ 2018 г. мы рассчитываем, что решения с помощью VAR будут приниматься на каждом третьем матче», – полагает Вольфганг. Разработкой системы занимались для FIFA несколько компаний, среди которых Hawk-Eye (видеотрансляция) и Crescent Comms (аудио), рассказывает он.

FIFA арендует оборудование у компаний и вернет его после матчей, уточнил Вольфганг. Сколько стоило оборудование и его аренда, он не раскрыл. VAR для одного стадиона стоит в среднем $1,2 млн, годовое обслуживание техники – примерно $100 000, считает Кулаков.

Стоит ли VAR своих денег?

FIFA долгое время отказывалась от введения VAR.

Прежде чем пойти на введение системы фиксации взятия ворот (впервые использована в Бразилии), а затем VAR, FIFA и UEFA пробовали увеличить состав судейской бригады до пяти, но это не было эффективно, вспоминает Кулаков. Многие полагают, что VAR замедляет игру, лишает ее целостности, разбивает на эпизоды, продолжает он. Другие (например, один из бывших президентов FIFA – Жоао Авеланж) отмечают, что судейские ошибки – неотъемлемая часть игры и футбольной истории.

VAR не исключит судейские ошибки, но может существенно уменьшить их, в этом ее главное достоинство, считает Кулаков. В конце концов все привыкнут к VAR, как привыкли к другим изменениям, уверен эксперт.