Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4591 от 20.06.2018 под заголовком: Бурение по сценариям

В сделке по продаже акций Eurasia Drilling появилось три сценария

Основной вариант – 49% купит Schlumberger и 16,1% – РФПИ с партнерами
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В апреле правительственная комиссия решила, что Schlumberger может претендовать на пакет акций Eurasia Drilling (EDC) в границах от 25 + 1 до 49% акций, рассказывал руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Служба должна была провести переговоры с Schlumberger.

К настоящему моменту есть три варианта продажи EDC, рассказали «Ведомостям» три собеседника, близкие к разным сторонам готовящейся сделки. Первый – продажа 49% Schlumberger и 16,1% консорциуму инвесторов РФПИ (фонду Mubadala из ОАЭ, China-Eurasian Economic Cooperation Fund и другим партнерам). Второй вариант предполагает заключение сделки только с одним из этих претендентов (доли как в первом варианте). А третий – продать всем заинтересованным сторонам суммарно 49% EDC, при этом Schlumberger и РФПИ с партнерами придется ужаться, рассказывают два собеседника «Ведомостей». Как распределятся доли в этом случае, собеседники не говорят.

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