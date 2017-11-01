Китайские фонды и РФПИ объявили о покупке 16,1% Eurasia Drilling
Консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), фондов Ближнего Востока и China-Eurasian Economic Cooperation Fund (CEF) сегодня объявил о покупке 16,1% акций нефтесервисной компании Eurasia Drilling.
«РКИФ и CEF договорились об укреплении сотрудничества... и, в качестве первого шага, объявили о присоединении CEF к консорциуму международных инвесторов в составе РФПИ, РКИФ и ведущих фондов Ближнего Востока, приобретающих 16,1% пакета акций Eurasia Drilling Company (EDC)», - говорится в сообщении.
Соглашение подписали руководители РКИФ и CEF во время государственного визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Китай. Сумма сделки не раскрывается, однако ранее источник «Интерфакса» оценивал ее в «десятки миллионов долларов».
ФАС России продолжает рассматривать заявление американской Schlumberger о покупке 51% EDC - антимонопольная служба потребовала от нее гарантий работы EDC под санкциями. Цена покупки не раскрывалась, а эксперты оценивали контрольный пакет компании в $1,9 млрд. На EDC приходится около 20% рынка бурения в нефтегазовом секторе России.