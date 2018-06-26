Бензин дешевеет на российских АЗС

Цены в Московском регионе снижают в основном независимые АЗС, главным образом, чтобы не потерять клиентов Евгений Разумный / Ведомости

Как только правительство пообещало для нефтяников ретроспективно, с начала июня, снизить акцизы на топливо, цены на бензин Аи-95, Аи-92 и дизельное топливо начали снижаться. Сначала на заправках Москвы, а с прошлой недели и в целом по России, следует из данных Московской топливной ассоциации и Росстата. Так, к 25 июня в Москве дизельное топливо подешевело на 0,24% до 44,28 руб. за литр, бензин Аи-92 – на 0,7% до 42,28 руб. за литр. В натуральном выражении они подешевели на 11 и 30 коп. соответственно. В целом по России самый популярный бензин – Аи-92 подешевел на 3 коп., при этом дизельное топливо осталось на уровне 44,44 руб. за литр, сообщал Росстат.

Цены в Московском регионе снижают в основном независимые АЗС, они это делают главным образом, чтобы не потерять клиентов, так как бензины на АЗС вертикально-интегрированных компаний стоят значительно дешевле, комментирует гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. К примеру, сильнее всего за минувшую неделю снизила цены компания «Вемес» (владеет 51 АЗС под брендом ЕКА), а также компания «Тиса» (3 АЗС): на Аи-92 – на 24 коп. до 42,13 руб. за литр и на 40 коп. до 42,20 руб. соответственно. Цены на заправках «Лукойла», «Роснефти», «Газпром нефти» и «Татнефти» с начала июня не менялись, следует из данных ассоциации.

При этом с начала июня стоимость 1 т Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 6,7% до 50 349 руб., Аи-95 – на 7% до 51 620 руб., а дизельного топлива – на 4% до 49 672 руб.

Снижение цен на АЗС – вынужденная мера: даже падение стоимости бензина на бирже не позволяет независимым сетям АЗС работать с приемлемой рентабельностью, говорит Турукалов. Кроме того, большинство операторов сейчас распродают запасы дорогого бензина, который они закупали на бирже несколько недель назад.

Снижение цен на бензин в России продлится недолго, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Связано это в первую очередь со снижением акцизов и в следующем году стоит ждать продолжения роста цен на топливо, уверен эксперт. С ним солидарен Кирилл Таченников из БКС: «Правительство снизило акциз на топливо, отменило его июльское повышение. К тому же немного корректировалась рублевая цена нефти. Кроме того, в правительство внесен законопроект, который предусматривает рост экспортной пошлины на нефтепродукты (в том числе и дизельное топливо) до 90% от экспортной пошлины на нефть, если на внутреннем рынке цены на топливо продолжат расти». До конца года цены будут колебаться вблизи нынешних значений, если в целом конъюнктура на рынке не изменится, добавляет Полищук.

Пик роста цен на топливо пришелся на май. Тогда оптовые цены на внутреннем рынке стали выше розничных цен на бензин, а экспорт – более привлекательным, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. «Если раньше доллар стоил 30 руб., то теперь – выше 60 руб., и «Роснефть» ничего не может с этим сделать», – объяснял рост цен на бензин главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Кроме того, бензин дорожал из-за роста цен на нефть. Сырье для внутренней переработки подорожало на 25% плюс к этому увеличились транспортные затраты нефтяников, одновременно с этим Федеральная антимонопольная служба ограничила рост цен на топливо и нефтепереработка становится непривлекательной, добавил руководитель «Роснефти».

Не исправило ситуацию даже увеличение поставок топлива на внутренний рынок. Российские нефтяные компании в мае 2018 г. снизили отгрузку автобензина на экспорт по сравнению с апрелем в 1,3 раза до 203 100 т, тогда как поставки на внутренний рынок увеличились на 5,6% до 2,8 млн т, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. При этом отгрузка высокооктановых бензинов на экспорт в мае рухнула на 27,6% до 187 700 т, а низкооктановых, напротив, увеличилась в 2,1 раза до 15 400 т.

В прошлом году рост цен на бензин почти в 3 раза превысил темпы инфляции. В 2017 г. бензин подорожал на 7,3% при инфляции 2,5%. Для сравнения: в 2016 г. цена бензина выросла на 3,8% при инфляции 5,4%.