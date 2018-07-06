Почему Glencore оказалась под прицелом властей США

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Айвану Глазенбергу не привыкать к сложностям Arnd Wiegmann / REUTERS

Гендиректор Glencore Айван Глазенберг много лет гордится смелым подходом своей компании к бизнесу. Швейцарская компания строит шахты и торгует нефтью и металлами в странах, где многие ее конкуренты не решаются работать. Но теперь эта склонность к риску может выйти боком сырьевому гиганту.

Во вторник акции Glencore рухнули на 12% после сообщений, что министерство юстиции США потребовало от нее документы, касающиеся возможной коррупции и отмывания денег в Нигерии, Венесуэле и Демократической Республике Конго (ДРК); затем акции несколько отыграли часть потерь. Если минюст решит начать расследование, что юристы и аналитики считают вероятным, Glencore и ее руководителям могут грозить крупные штрафы и уголовные обвинения.