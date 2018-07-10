Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4605 от 10.07.2018 под заголовком: UC Rusal вернулась на рынок

UC Rusal увеличила экспорт алюминия в мае на 60%

Потребители, опасаясь дефицита металла, стараются закупаться впрок
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В мае экспорт алюминия из России составил 420 000 т, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Это на 59,1% больше, чем в апреле. В денежном выражении экспорт вырос на 56,6% до $751,6 млн. По сравнению с мартом 2018 г. отгрузки увеличились на 24,8% в физическом и на 17,3% в денежном выражении. Ведомство в своей статистике учитывает экспорт необработанного алюминия.

Единственный производитель алюминия в России – UC Rusal Олега Дерипаски. Минфин США 6 апреля ввел санкции против нее. После этого многие зарубежные компании стали отказываться от сотрудничества с UC Rusal.

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