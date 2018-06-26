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Совет директоров подсанкционной UC Rusal покинет еще один независимый директор

Председатель совета директоров GHP Group Марк Гарбер покинет пост независимого неисполнительного директора UC Rusal с 28 июня в связи с «деловыми обстоятельствами», говорится в сообщении алюминиевой компании на Гонконгской бирже.

Гарбер подтверждает, что у него нет никаких разногласий с советом директоров компании, отмечается в сообщении. UC Rusal выражает Гарберу благодарность за работу.

В апреле из совета директоров UC Rusal ушли три неисполнительных директора – директор «Реновы» по стратегическим проектам Максим Гольдман, исполнительный директор «Онэксима» Даниэль Вольф и CEO Glencore Айван Глазенберг, а также независимый директор – старший советник Morgan Stanley Филип Лэйдер.

После отставки Гарбера независимых директоров в совете UC Rusal остается четверо: это его председатель, управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг, управляющий директор Института корпоративного права и управления Дмитрий Васильев, бывший руководитель подразделения ING Eurasia в Амстердаме Бернард Зонневельд и замруководителя Конституционного комитета Гонконга Элси Льюнг.

Ранее UC Rusal объявила, что со своих постов также уйдут пять неисполнительных директоров, номинированные En+ (контролирующий акционер UC Rusal). Это председатель комитета партнеров адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий Афанасьев, гендиректор «Базового элемента» Гульжан Молдажанова, ее заместитель Ольга Машковская, директор по работе с персоналом En+ Екатерина Никитина и бывший президент En+ Максим Соков. В апреле в отставку также ушла гендиректор UC Rusal Александра Бурико. Также совет покинут два исполнительных директора – президент UC Rusal Владислав Соловьев и директор по развитию бизнеса Зигфрид Вольф.

Второй крупнейший в мире производитель алюминия – UC Rusal, En+, «Базовый элемент», ГАЗ и другие компании Дерипаски, а также сам миллиардер 6 апреля попали под санкции США. Независимый председатель совета директоров последней Грегори Баркер разработал план спасения En+ и UC Rusal от санкций. «План Баркера» заключается в том, чтобы продемонстрировать независимость совета директоров и менеджмента En+ от Дерипаски, объяснял источник «Ведомостей». Также план предусматривает сокращение доли Дерипаски в En+ с 66 до менее 50%.

Дерипаска в конце апреля выразил «принципиальное согласие» на сокращение своей доли в En+, он также покинул советы директоров En+ и UC Rusal. Кроме того, Дерипаска согласился расторгнуть соглашение акционеров UC Rusal, по которому En+ признается контролирующим акционером до тех пор, пока владеет не менее чем 40% UC Rusal, рассказывали источники «Ведомостей».

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