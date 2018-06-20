UC Rusal из-за санкций начала добычу на гигантском месторождении в Гвинее

Компания получила «Диан-Диан» еще в 2001 году, но до сих пор держала его про запас

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В России нет крупных месторождений бокситов, поэтому львиную долю сырья для металлургических заводов UC Rusal получает из-за рубежа

UC Rusal

UC Rusal ввела в эксплуатацию рудник мощностью 3 млн т бокситов в год на месторождении «Диан-Диан» в Республике Гвинее. Об этом компания сообщила 19 июня.

«Диан-Диан» – крупнейшее в мире месторождение бокситов с доказанными запасами руды 564 млн т. Лицензия на его разработку принадлежит UC Rusal с 2001 г. Соглашение с правительством Гвинеи предполагает, что инвестиции в проект составят $1,7 млрд, к 2019 г. будут построены глиноземный завод мощностью 1,2 млн т в год, 25 км дороги, железная дорога и портовая инфраструктура. В 2014 г. компания заявила, что первая очередь проекта – добыча 3 млн т бокситов – будет запущена в 2016 г.