Суд арестовал гендиректора авиакомпании I Fly

Интерпресс / PhotoXPress

Мещанский суд Москвы 10 июля санкционировал арест Филатова Е. В., сказано на сайте суда. Фамилия и инициалы совпадают с фамилией и инициалами гендиректора российской чартерной авиакомпании I Fly. Евгений Филатов действительно арестован в рамках уголовного дела, рассказал сотрудник авиакомпании, а также подтвердил совладелец I Fly, коммерческий директор туроператора Tez Tour Александр Буртин. Об аресте Филатова также сообщает РБК.

Филатов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (свыше 1 млн руб.) в составе организованной группы или по предварительному сговору. Максимальное наказание за такое преступление - до 15 лет. «Об уголовном деле мы узнали буквально на днях, но с чем оно связано, точно пока неизвестно», - говорит Буртин. «Насколько мы понимаем, с какими-то старыми эпизодами, еще до назначения Филатова гендиректором авиакомпании (возглавляет I Fly с июля 2016 г. - «Ведомости»)», – продолжает Буртин.

Когда стало известно об уголовном деле, Филатов находился в отпуске и исполняющим обязанности гендиректора был назначен Максим Гриненко, рассказал менеджер I Fly. Решение, менять ли гендиректора, будет приниматься позже, в зависимости от развития ситуации, уточняет Буртин.

I Fly занимается чартерными перевозками, в том числе в интересах Tez Tour. В январе - мае перевезла около 300 000 пассажиров (17-е место в России), в ее парке, по данным Росавиации, шесть дальнемагистральных Airbus 330 и три среднемагистральных лайнера - два A319 и один Boeing 757. Авиакомпания на 25% принадлежит Буртину, на 66% - его сыну Ивану Буртину через ООО «Галактика м». С марта 2018 г. 9% принадлежит российской структуре китайского туроператора Joy Tour Global.

Уголовное дело не отразилось на работе авиакомпании, говорит Буртин. Примерно 30-40% пассажиров I Fly - это туристы Tez Tour, авиакомпания работает со многими туроператорами, так же как Tez Tour сотрудничает с большим количеством авиакомпаний, добавил он.

«Статья "получение взятки" применяется к лицам, находящимся на госслужбе или работающим в компаниях с госучастием. К менеджерам частных коммерческих организаций применяется статья "коммерческий подкуп". В отсутствие дополнительной информации такая квалификация в данном случае выглядит странно», – говорит партнер юрфирмы «Лосев и партнеры» Вячеслав Лосев.