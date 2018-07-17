Минтранс предложил оставить Савельева на посту гендиректора «Аэрофлота»

Ранее сообщалось, что у крупнейшей авиакомпании России может смениться руководитель

Андрей Гордеев / Ведомости

Министерство транспорта направило в Министерство экономического развития предложение продлить контракт Виталия Савельева на посту гендиректора «Аэрофлота». Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих, передает «Интерфакс».

Совет директоров авиакомпании еще должен утвердить кандидатуру гендиректора, основываясь на директиве Минэкономразвития и Росимущества (владеет 51,2% акций «Аэрофлота»), напомнил Дитрих. По его словам, эту директиву подписывает правительство: «Поэтому оно и примет решение окончательно».

Вице-премьер Максим Акимов, который курирует транспорт, не захотел «предвосхищать решение» о продлении контракта с Савельевым. Однако зампред отметил, что компания «динамично развивается».

«Аэрофлот» – крупнейший авиаперевозчик России. В 2017 г. «Аэрофлот» существенно снизил прибыль: на 40,7% год к году до 23 млрд руб., выручка выросла на 7,5% до 532,9 млрд руб. Годом ранее авиаперевозчик показал рекордную чистую прибыль за всю историю компании – 38,8 млрд руб. (все данные по МСФО).

Савельев возглавил компанию в апреле 2009 г. Его контракт истекает в конце 2018 г.

«Аэрофлот» может поменять гендиректора, писал «Коммерсантъ». По данным газеты, президент России Владимир Путин дал устное согласие на продление контракта Савельева еще на пять лет, однако договор пока не подписан. На место гендиректора «Аэрофлота» может претендовать бывший министр транспорта Максим Соколов, которого ранее выдвинули в совет директоров авиаперевозчика, не исключали источники «Коммерсанта». Среди плюсов Соколова – возраст: ему 49 лет, а Савельеву – 64 года, уточняла газета.

Кроме того, на пост гендиректора «Аэрофлота» рассматривали председателя совета директоров компании и первого зампреда ВЭБа Михаила Полубояринова, отмечает «Коммерсантъ».

С чего начинался «Аэрофлот»