Тема дня: Санкции за отравление Скрипалей
Российский рынок испугался американских санкций
14 материалов по теме
Российский рынок испугался американских санкций 12:24Инвесторы второй день распродают российские активы
Кремль отреагировал на идею сенаторов США признать Россию спонсором терроризма 13:49
США введут санкции против России из-за «дела Скрипалей» 22:16
Михельсон допустил возможность ослабления роли доллара из-за санкций США 15:18
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года 10:19
Все материалы по теме
Бизнес / Торговля и услуги

Продажи Adidas в России за квартал выросли впервые за два года

Чемпионат мира по футболу помог прервать падение выручки
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Продажи немецкого производителя спортивных товаров Adidas Group (бренды Adidas и Reebok) выросли в России и СНГ на 14% во II квартале 2018 г. до 177 млн евро без учета колебаний валют. Об этом говорится в отчете производителя спортивной одежды.

Продажи в этом регионе выросли у Adidas впервые с 2016 г., следует из данных компании. До 2014 г. она не предоставляла отдельных данных по России. Проблемы на российском рынке у немецкой компании начались тогда же: компания сообщала, что в регионе выросли «риски изменения потребительских настроений и трат». Начались закрытия магазинов. Падающая экономика России и скачки валют, в частности девальвация рубля, «сильно повлияли» на финансовые результаты всей группы, следовало из отчетности компании за 2014 г.

За три с половиной последних года продажи группы в регионе Россия и СНГ упали почти вдвое. Adidas дважды массово закрывал магазины: в 2015 г. – около 160, в 2017 г. – около 200 точек.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике