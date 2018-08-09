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Продажи Adidas в России за квартал выросли впервые за два года Е. Разумный / Ведомости

Продажи немецкого производителя спортивных товаров Adidas Group (бренды Adidas и Reebok) выросли в России и СНГ на 14% во II квартале 2018 г. до 177 млн евро без учета колебаний валют. Об этом говорится в отчете производителя спортивной одежды.

Продажи в этом регионе выросли у Adidas впервые с 2016 г., следует из данных компании. До 2014 г. она не предоставляла отдельных данных по России. Проблемы на российском рынке у немецкой компании начались тогда же: компания сообщала, что в регионе выросли «риски изменения потребительских настроений и трат». Начались закрытия магазинов. Падающая экономика России и скачки валют, в частности девальвация рубля, «сильно повлияли» на финансовые результаты всей группы, следовало из отчетности компании за 2014 г.

За три с половиной последних года продажи группы в регионе Россия и СНГ упали почти вдвое. Adidas дважды массово закрывал магазины: в 2015 г. – около 160, в 2017 г. – около 200 точек.