Изменения в руководстве компания объясняет стоящими перед ней вызовами

Евгений Разумный /Ведомости

В группе «Сумма» сменился гендиректор: вместо Лейлы Маммедзаде с 17 августа этот пост занимает Александр Хонькин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс».

В сообщении на сайте группы уточняется, что решение о смене руководителя «Суммы» обусловлено «вызовами, стоящими в последние месяцы» перед ней, и необходимостью пересмотра ее стратегических задач и управленческой модели. «Функционал группы "Сумма" сместился с инвестиционной деятельности на повышение операционной эффективности и усиление развития высоких технологий в активах», – поясняется в пресс-релизе.

Пресс-служба отмечает, что Маммедзаде и топ-менеджмент группы продолжат управлять активами, занимая посты в совете директоров. Хонькин, в свою очередь, займется хозяйственной деятельностью «Суммы». Какие должности он занимал до этого, в сообщении не говорится, Маммедзаде занимала пост гендиректора группы с февраля 2016 г.

В конце марта Тверской суд Москвы арестовал совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова по делу о мошенничестве, организации преступного сообщества и хищениях на 2,5 млрд руб. По этому делу был также арестован брат бизнесмена Магомед Магомедов, а также руководитель компании «Интекс» Артур Максидов, которому вменяют хищение 668 млн руб.

В рамках уголовного дела были арестованы средства и активы 36 компаний группы. Некоторые из них признаны потерпевшими, например Объединенная зерновая компания (ОЗК).

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