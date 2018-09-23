Собственник Архангельского ЦБК купил завод по производству гофрокартона в Воронежской области

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Собственник Архангельского ЦБК купил завод гофрокартона в Воронежской области Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат

Группа компаний Pulp Mill Holding (владеет в России Архангельским ЦБК (АЦБК) и проч.) приобрела 100% ООО «Европак» – недостроенный завод по производству гофрокартона и гофротары в Воронежской области. Здесь будет выпускаться такая же продукция, что и на двух других предприятиях группы в Московской области, – трех- и пятислойная гофропродукция, говорится в сообщении АЦБК. Эти заводы управляются и принадлежат компании «Архбум» («дочка» АЦБК).

Купленный актив будет запускаться в два этапа, пояснила «Ведомостям» исполнительный директор «Архбума» Ирина Галахова. Первая очередь заработает в ноябре 2018 г., вторая – весной 2019 г. Проектная мощность составит 15 млн кв. м гофроупаковки в месяц. Для сравнения: суммарная мощность уже работающих предприятий «Архбума» – 35 млн кв. м в месяц. При этом на одном из предприятий строится новая очередь, что увеличит мощности еще на 20 млн кв. м, рассказывает Галахова. Есть также планы купить еще две линии для Воронежа (к четырем имеющимся), но это произойдет ближе к концу 2019 г., добавляет она.

Проект в Воронежской области реализовывал одноименный местный производитель гофроупаковки, но он оказался для него непосильным с точки зрения инвестиций, поясняет Галахова. В итоге примерно год назад почти достроенное предприятие с уже закупленным европейским оборудованием было выставлено на продажу.