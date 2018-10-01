Алекперов прокомментировал претензии «Роснефти» к «Лукойлу»
Госкомпания попросила ФАС проверить, не завышал ли «Лукойл» цены на перевалку нефти через свой порт
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Алекперов прокомментировал претензии «Роснефти» по проекту Требса и Титова
Сергей Портер / Ведомости
«В проекте «Требса и Титова» складывается непростая ситуация», – признал совладелец и президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Так он ответил на вопрос «Ведомостей» о претензиях партнера по проекту – «Роснефти» – к стоимости перевалки в порту Варандей.
«Совпало несколько факторов: и смена собственников проекта [Требса и Титова], и последующая ревизия контрактов, подписанных прежними акционерами, – перечислил Алекперов, – и возникло несогласие с ценой, которая складывается на перевалку-доставку продукции до рынка».
«Но нужно понимать, что [портовая инфраструктура Варандея] – это сложный технологический проект, который был построен в арктических условиях и он очень затратный, капиталоемкий», – объяснил президент «Лукойла».
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