Алекперов прокомментировал претензии «Роснефти» к «Лукойлу»

Госкомпания попросила ФАС проверить, не завышал ли «Лукойл» цены на перевалку нефти через свой порт

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Алекперов прокомментировал претензии «Роснефти» по проекту Требса и Титова Сергей Портер / Ведомости

«В проекте «Требса и Титова» складывается непростая ситуация», – признал совладелец и президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Так он ответил на вопрос «Ведомостей» о претензиях партнера по проекту – «Роснефти» – к стоимости перевалки в порту Варандей.

«Совпало несколько факторов: и смена собственников проекта [Требса и Титова], и последующая ревизия контрактов, подписанных прежними акционерами, – перечислил Алекперов, – и возникло несогласие с ценой, которая складывается на перевалку-доставку продукции до рынка».

«Но нужно понимать, что [портовая инфраструктура Варандея] – это сложный технологический проект, который был построен в арктических условиях и он очень затратный, капиталоемкий», – объяснил президент «Лукойла».